Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
В Ространснадзоре гражданскую авиацию назвали безопасным видом транспорта
В России гражданская авиация является одним из самых безопасных видов транспорта, заявил в интервью глава Ространснадзора Виктор Гулин.
«Несмотря на отдельные инциденты, гражданская авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта. Однако для поддержания этого уровня требуется продолжение работы по совершенствованию системы технического обслуживания и повышению ответственности авиаперевозчиков», – сказал он ТАСС.
Гулин отметил, что ведомство выявляет и устраняет возможные риски, чтобы обеспечить безопасность каждого полета.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин утвердил новую программу безопасности полетов гражданских судов.