Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума или голосования в Раде

Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума, но ее жители хотят мира

Tекст: Антон Антонов

Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго заявил, что мирный план «вероятно, придется выносить на голосование в парламенте или на референдум» на Украине, передает ТАСС.

«Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», – сказал глава американского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что территориальный вопрос на Украине остается неурегулированным. Американский лидер предупредил, что Украине в ближайшие месяцы грозят потери новых территорий, поэтому Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией. По словам Трампа, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, однако стороны находятся близко к соглашению.

Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию.