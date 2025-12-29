В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.8 комментариев
Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума или голосования в Раде
Трамп: Сделка по Украине может потребовать референдума, но ее жители хотят мира
Соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго заявил, что мирный план «вероятно, придется выносить на голосование в парламенте или на референдум» на Украине, передает ТАСС.
«Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», – сказал глава американского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что территориальный вопрос на Украине остается неурегулированным. Американский лидер предупредил, что Украине в ближайшие месяцы грозят потери новых территорий, поэтому Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией. По словам Трампа, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, однако стороны находятся близко к соглашению.
Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию.