Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь

Депутат Свинцов допустил ограничение мобильного интернета в ночь на 1 января

Tекст: Катерина Туманова

«Именно мобильный интернет могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», – сказал депутат ТАСС.

По его словам, «такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день».

Свинцов отметил, что такие меры могут оказаться положительными, поскольку позволят людям отдохнуть от гаджетов и пообщаться лично.

Депутат подчеркнул, что любые ограничения вводятся только при угрозе атак дронов. Если Минобороны выявит, что украинские террористы направили значительное количество дронов в сторону российских городов, интернет будет ограничен.

Это нормальная практика. Главная задача – это обеспечить безопасность наших граждан», – сказал депутат.

