    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    33 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 09:59 • Новости дня

    Китайские ученые нашли способ лечения аутизма через редактирование генов

    Исследователи из Шанхая успешно испытали метод генетической коррекции аутизма

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты из Шанхая разработали инструмент для исправления дефектов ДНК, вызывающих когнитивные расстройства, и успешно протестировали его на лабораторных животных.

    Новая технология открывает перспективы в терапии синдрома Снейдерса Блока-Кампо, передает ТАСС. Этот редкий недуг вызван мутациями в гене CHD3, играющем ключевую роль в раннем развитии мозга. Ученые создали «редактор-мастер» на основе CRISPR для точечной замены поврежденных пар оснований ДНК.

    Метод исправляет дефектные участки, возвращая их к норме, и минимизирует риск нарушения общей генетической структуры. Введение препарата мышам с генетическими отклонениями привело к восстановлению социальных навыков и улучшению памяти.

    Грызуны, ранее избегавшие контактов, начали активно взаимодействовать с сородичами и отличать новые предметы от знакомых. «Поведенческие эксперименты продемонстрировали заметное улучшение ключевых симптомов, включая когнитивные нарушения, проблемы с пространственным обучением и памятью, аутистическое поведение и гипотонию, что подчеркивает эффективность нашего подхода», – сообщили авторы работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа исследователей из США обнаружила связь генетической мутации с риском развития аутизма.

    Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна при помощи системы CRISPR.

    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    Комментарии (12)
    27 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил предусмотреть продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России».

    Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

    В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

    Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

    Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

    Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

    Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.

    Комментарии (20)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Ковальчук: Полет на Марс станет путешествием в один конец

    Tекст: Мария Иванова

    При нынешнем уровне технологий экспедиция на Марс с полетом в одну сторону на 250 дней исключает надежное возвращение экипажа на Землю, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук оценил перспективы межпланетных путешествий. По его словам, технический прогресс пока не позволяет обеспечить возвращение экипажа на Землю, передает РИА «Новости».

    Спикер отметил, что длительность экспедиции создает критические риски для оборудования и людей. Своим мнением он поделился в ходе сессии «Вне земли: биотехнологии и космос» на Форуме будущих технологий.

    «На Марс лететь в одну сторону – 250 дней. При сегодняшнем уровне технологий вы полетели и на 50-й или на 250-й день сломались. Это в любом случае полет в один конец», – резюмировал Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук ранее назвал полет на Марс при текущем уровне техники авантюрой.

    Летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал о возможной первой высадке человека на Красную планету в конце 2030-х годов.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной установкой для доставки грузов на марсианскую орбиту.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Ростех нашел способ сэкономить авиакомпаниям миллиард долларов

    Ростех испытал комплекс ОРНИ для предотвращения столкновений самолетов с птицами

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех разработал комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами. Автоматизированный комплекс ОРНИ отслеживает движение птиц вокруг аэродрома в режиме реального времени и способен ежегодно экономить авиакомпаниям до миллиарда долларов, отметили в корпорации.

    Госкорпорация разработала автоматизированный комплекс, призванный исключить риск столкновения самолетов с птицами, передает Telegram-канал Ростеха.

    По данным международной статистики, ежегодно фиксируется около 5,4 тыс. подобных инцидентов, которые наносят перевозчикам колоссальные убытки.

    «Решение Ростеха может сэкономить авиакомпаниям 1 млрд долларов в год», – заявили в компании. Система под названием ОРНИ отслеживает траекторию полета до 100 птиц в радиусе десяти километров.

    Информация о пернатых выводится на цифровую карту в реальном времени, после чего техника автоматически запускает отпугивающие устройства. Комплекс функционирует круглосуточно при любой погоде и не создает помех для радиооборудования аэропорта.

    Разработка уже прошла успешные испытания в воздушной гавани Петербурга. Тесты в Пулково подтвердили высокую эффективность системы на критически важных этапах взлета и посадки лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» оснастила аэропорт Сочи современными системами связи для взаимодействия диспетчеров и экипажей.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность быстрого внедрения новых вакцин и выразил надежду, что бюрократические препятствия не будут тормозить этот процесс.

    Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, обсуждая перспективы развития здравоохранения в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что ежегодно получает доклады от руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о возможном появлении новых вакцин. Путин подчеркнул, что процесс сертификации и различные уточнения не должны мешать внедрению этих важных медицинских разработок.

    «Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», – сказал он.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Астрономы назвали дату первого в этом году лунного затмения

    В ИКИ РАН назвали дату первого в этом году лунного затмения

    Tекст: Мария Иванова

    Второе марта станет датой первого в этом году лунного затмения, которое, однако, окажется недоступным для наблюдения жителям европейской части страны.

    Земная тень накроет спутник уже в предстоящее воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление продлится с 12.50 до 16.17 по московскому времени, однако в европейской части России Луна в этот момент будет скрыта за горизонтом.

    Полная фаза затмения ожидается с 14.04 до 15.03, когда наблюдение станет возможным только к востоку от Уральских гор.

    Астрономическое событие завершает половину лунного оборота по орбите вокруг нашей планеты после солнечного затмения, состоявшегося 17 февраля. Ученые пояснили, что увидеть явление смогут лишь те, у кого время восхода Луны совпадет с указанным интервалом. Такой шанс выпадает жителям восточных регионов, где в это время уже наступят сумерки.

    Специалисты отметили, что группировка затмений парами с разницей в 15 суток объясняется законами небесной механики и движением спутника. Данное явление издревле используется наукой для измерения расстояния до Луны и уточнения ее размеров. Кроме того, форма земной тени на поверхности спутника служит наглядным доказательством шарообразности нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое солнечное затмение 2026 года прошло 17 февраля в Антарктиде.

    Метеорологи ранее прогнозировали возможность наблюдения мартовского явления только на востоке страны. Жители разных регионов России в прошлом году запечатлели полную «кровавую» Луну.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 09:12 • Новости дня
    В Китае представили технологию мгновенной 3D-печати объектов

    Ученые Университета Цинхуа научились печатать трехмерные объекты за секунду

    Tекст: Мария Иванова

    Новая китайская технология 3D-печати за считанные доли секунды формует твердую объемную деталь из жидкого материала с помощью точной голографической засветки, пишут местные СМИ.

    Специалисты из КНР разработали методику, делающую процесс создания трехмерных предметов самым быстрым в мире, пишет South China Morning Post.

    Существующие сегодня способы основаны на послойном нанесении материала, что занимает минуты или даже часы, передает РИА «Новости».

    Команда из Университета Цинхуа предложила принципиально новый подход. Вращающийся перископ и система микрозеркал направляют свет на материал под разными углами, заставляя его мгновенно затвердевать в нужную форму.

    Такая технология позволила напечатать детали миллиметрового размера всего за 0,6 секунды. В отличие от традиционных методов, здесь можно использовать любые жидкости, включая биологические гидрогели и густые смолы.

    Разработка открывает широкие перспективы для биомедицины. Новый метод допускает печать непосредственно на живых тканях, микрофлюидных чипах или в лабораторных чашках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали новый композитный материал на основе фторопласта с магнитными наночастицами.

    Специалисты МИСИС усовершенствовали углеродную нить для 3D-печати деталей летательных аппаратов.

    Команда Снежинского физико-технического института разработала систему автоматического контроля процесса печати металлом.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Ученые из Сибири создали сверхпрочный титановый сплав для авиации

    Новосибирские физики увеличили износостойкость титана для авиации в два раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Новосибирске создан титановый композит с добавлением карбида бора, чья износостойкость выросла примерно вдвое и позволяет надежнее защищать детали летательных аппаратов.

    Исследователи из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН разработали композит, объединив металл с керамикой, передает РИА «Новости». Новый материал сочетает лучшие свойства компонентов, становясь более прочным и долговечным.

    «Специалисты повысили свойства классического титанового сплава ВТ6 добавлением керамических частиц карбида бора. Так, по сравнению с исходным сплавом ВТ6 износостойкость композитного материала увеличилась примерно вдвое», – говорится в сообщении.

    В научном институте отметили, что разработка особенно полезна для конструкций, требующих высокой стойкости к трению и низкой удельной плотности. Композит перспективен для защиты деталей летательных аппаратов от воздействия пыли и песка.

    Результаты работы, выполненной в рамках совместного проекта Минобрнауки и Сибирского отделения РАН, опубликованы в международном журнале Surfaces and Interfaces.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для применения в биомедицине с помощью 3D-технологий.

    Специалисты МИСИС усилили прочность углеродной нити для печати деталей летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мурашко сообщил о росте расходов на пожилых россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля лиц старше 65 лет в России растет, поэтому расходы на эту категорию в 2-8 раз выше, чем на людей трудоспособного возраста, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    По его словам, доля россиян старше 65 лет продолжает расти, передает РИА «Новости».

    Мурашко добавил, что расходы на здравоохранение для этой возрастной группы в два-восемь раз выше, чем на людей трудоспособного возраста.

    Он подчеркнул: «Доля лиц старше 65 лет растет… Расходы на здравоохранение среди категории лиц 65 и старше, они от 2 до 8 раз выше, чем контингент работающего населения». Он добавил, что с увеличением продолжительности жизни увеличивается и количество заболеваний, приходящихся на одного человека.

    Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года, его тематика в разные годы посвящена передовым направлениям экономики и науки. В 2024 году акцент был сделан на медицине будущего, а в 2025 году основное внимание будет уделено новым материалам и химии. В этот раз главной темой форума стала биоэкономика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дети и пожилые оказались в группе риска из-за метапневмовируса. В Подмосковье анонсировали дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения Сибирского кольцевого источника фотонов, где уже в текущем году начнутся первые научные эксперименты.

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что подобные проекты необходимы для укрепления технологического лидерства страны, передает ТАСС.

    По его словам, без собственных решений в ключевых отраслях сложно конкурировать на мировой арене.

    «Большим событием в научной сфере стало завершение строительства установки «мегасайенс» – Сибирский кольцевой источник фотонов. А в России – после распада СССР – ничего подобного не создавали», – подчеркнул председатель правительства.

    Глава кабмина уточнил, что в текущем году будут проведены первые эксперименты. Их результаты помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов, а также найдут применение в микроэлектронике.

    Также Мишустин сообщил, что в Москве запустили тестовое производство фотонных интегральных схем. Эти компоненты критически важны для создания средств высокоскоростной обработки данных и развертывания сетей 5G.

    Президент Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ».

    Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил о выходе строительства этого научного объекта на финальную стадию.

    Глава правительства Михаил Мишустин указал на важность формирования сети установок класса «мегасайенс» для обеспечения современной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Российские ученые разработали тесты для ранней диагностики Альцгеймера

    ФМБА сообщило о создании биомаркерных тестов раннего выявления Альцгеймера

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные тест-системы для выявления болезни Альцгеймера подготовили к регистрации, что позволит раньше фиксировать когнитивные нарушения по специфическим биомаркерам, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

    Тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера разработали в России, передает РИА «Новости». Об этом на сессии Форума будущих технологий сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева. Она отметила, что новые комплексы в ближайшее время перейдут на регистрацию.

    «Вот в принципе в мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем», – сказала Яковлева и добавила, что Центр мозга уже создал такие тесты.

    Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. В 2024 году он был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии. Главной темой нынешнего форума стала биоэкономика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и руководитель ФМБА Вероника Скворцова открыли Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья.

    Руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией в России и увеличение доли молодых пациентов.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3
    NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3
    @ Aubrey Gemignani/NASA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миссия Artemis 3 теперь будет включать только демонстрацию корабля Orion и отработку стыковки с лунными модулями на низкой околоземной орбите, заявили в NASA .

    Миссия Artemis 3, запланированная на 2027 год, больше не предусматривает высадку астронавтов на Луну, передает ТАСС. Руководитель NASA Джаред Айзекман заявил на пресс-брифинге, что основной задачей станет демонстрация возможностей корабля Orion и отработка встречи с одним или двумя поставщиками лунных посадочных модулей на низкой околоземной орбите.

    Айзекман сообщил: «Artemis 3 будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей».

    Если испытания в 2027 году пройдут успешно, NASA планирует провести высадку на Луну в рамках миссий Artemis 4 и Artemis 5 в 2028 году. Artemis 4 может стать первой пилотируемой экспедицией на лунную поверхность в рамках обновленного графика.

    Программа Artemis стартовала в 2019 году и включает три ключевых этапа. Первый этап – беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны – завершился в декабре 2022 года. Второй этап предусматривает облет Луны с экипажем, а третий изначально был рассчитан на высадку астронавтов на Луну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА анонсировало «самое дальнее в истории космическое путешествие». Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидалась в 2027 году.

    Ранее ученые JILA предложили разместить ультрастабильный лазер в ледяных кратерах Луны.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    ФМБА рассказало о разработке тест-системы саркопении в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тест-системы саркопении начали разрабатывать в РФ, в ближайшие годы они будут готовы, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

    По ее словам, России началась разработка тест-систем для диагностики саркопении, сообщает РИА «Новости».

    Яковлева добавила, что специалисты Центра мозга и нейропатологии ФМБА уже приступили к работе, и ожидается, что тест-системы будут готовы в ближайшие годы.

    Она подчеркнула, что саркопения – это прогрессивное снижение массы и функций скелетных мышц, и напомнила об опасной тенденции: «К 2045 году на 70% возрастет эта патология». Она также отметила, что основной фактор риска – старение, поэтому крайне важно выявлять заболевание как можно раньше.

    Сессия, на которой Яковлева рассказала о новой разработке, прошла в рамках Форума будущих технологий в Москве. Мероприятие ежегодно собирает ведущих ученых и инноваторов, представляющих передовые решения для ключевых отраслей экономики. В 2024 году форум был посвящен медицине будущего, а в 2025 году организаторы планируют сосредоточиться на новых материалах и химии. Главной темой нынешнего форума стала биоэкономика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) пообещало запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.

    ФМБА создало биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера.

    Препарат для лечения рака «Ракурс (223Ra)» показал высокую эффективность.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    В России резко снизилось потребление алкоголя и табака

    Замглавы Минздрава Салагай сообщил о снижении потребления алкоголя и табака в России

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря федеральному проекту по укреплению общественного здоровья в стране заметно сократилось потребление алкогольной и табачной продукции, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

    Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай выступил на конференции «Здоровые города России» в Общественной палате. Он подчеркнул высокую эффективность принятых государством мер, передает РИА «Новости».

    «В нашей стране был реализован Федеральный проект укрепления общественного здоровья, который позволил нам серьезным образом сократить потребление алкоголя и табака», – сказал чиновник.

    По словам замглавы ведомства, создание здоровой среды стало конкретной задачей, поставленной президентом. Теперь это не просто теория специалистов, а реальная цель стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

    Салагай также напомнил о запуске в 2025 году нового федерального проекта «Здоровье для каждого». Для успеха инициативы потребуется активное участие муниципальных властей и обновление местных программ.

    Ранее Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя более чем на 11% за пять лет.

    Глава ведомства Михаил Мурашко также заявил об улучшении ситуации с потреблением табака.

    Комментарии (2)
