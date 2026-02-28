Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Китайские ученые нашли способ лечения аутизма через редактирование генов
Исследователи из Шанхая успешно испытали метод генетической коррекции аутизма
Специалисты из Шанхая разработали инструмент для исправления дефектов ДНК, вызывающих когнитивные расстройства, и успешно протестировали его на лабораторных животных.
Новая технология открывает перспективы в терапии синдрома Снейдерса Блока-Кампо, передает ТАСС. Этот редкий недуг вызван мутациями в гене CHD3, играющем ключевую роль в раннем развитии мозга. Ученые создали «редактор-мастер» на основе CRISPR для точечной замены поврежденных пар оснований ДНК.
Метод исправляет дефектные участки, возвращая их к норме, и минимизирует риск нарушения общей генетической структуры. Введение препарата мышам с генетическими отклонениями привело к восстановлению социальных навыков и улучшению памяти.
Грызуны, ранее избегавшие контактов, начали активно взаимодействовать с сородичами и отличать новые предметы от знакомых. «Поведенческие эксперименты продемонстрировали заметное улучшение ключевых симптомов, включая когнитивные нарушения, проблемы с пространственным обучением и памятью, аутистическое поведение и гипотонию, что подчеркивает эффективность нашего подхода», – сообщили авторы работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа исследователей из США обнаружила связь генетической мутации с риском развития аутизма.
Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна при помощи системы CRISPR.