Дети и пожилые оказались в группе риска метапневмовируса

Дети до 5 лет и пожилые старше 65 лет могут тяжело перенести метапневмовирус

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, рассказал журналистам, что метапневмовирус представляет серьезную угрозу прежде всего для детей младше пяти лет и пожилых людей старше шестидесяти пяти лет, сообщает РИА «Новости». Также в группу риска входят люди с иммунодефицитом.



Чуланов пояснил, что метапневмовирус, являясь одним из классических возбудителей ОРВИ, активно циркулирует по всему миру, в том числе в России. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже – контактно-бытовым. Вирус особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Симптомы инфекции напоминают обычное ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры и одышка. У взрослых метапневмовирус чаще протекает в легкой форме или бессимптомно. На 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составила 0,1 процента, что ниже, чем год назад.

Недавно в Китае и Казахстане зафиксировали вспышки метапневмовируса. В Китае он занял второе место по распространенности после гриппа. В Казахстане с октября выявили 30 случаев заражения. Врачи выражают обеспокоенность ростом числа заболевших и распространением вируса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор проводит мониторинг ситуации с увеличением случаев метапневмовируса в Китае, отметив, что специфического лечения этой инфекции не существует, а профилактика включает меры личной гигиены.

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев метапневмовируса, который активно циркулирует в период пика заболеваемости ОРВИ и гриппом и передается преимущественно воздушно-капельным путем.