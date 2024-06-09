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    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    ВСУ обстреляли из артиллерии центр Энергодара
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    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    2 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    9 июня 2024, 10:27 • Новости дня

    Мурашко заявил об улучшении ситуации с потреблением табака в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России улучшилась ситуация по потреблению никотинсодержащей продукции, при этом прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился, заявил глава Минздрава на ПМЭФ.

    По его словам, снизить потребление табака удалось благодаря реализуемым инициативам, передает ТАСС.

    При этом тревогу вызывают вейпы, особенно их распространение среди молодого поколения, подчеркнул Мурашко.

    Министр пояснил, что люди часто недооценивают вред вейпов, в которых высокое содержание никотина и химических добавок.

    С алкоголем ситуация сложнее. В 2024 году темпы снижения потребления алкоголя замедлились. Для улучшения ситуации необходимо вводить комплексную программу, направленную на формирование у людей приверженности к здоровому образу жизни, сказал Мурашко.

    Ранее в Минздраве сообщили, что работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курящих сотрудников.

    8 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова
    @ Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России завершил расследование убийства известного певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.

    Обвиняемым в убийстве и покушении на убийство стал концертный директор Талькова Валерий Шляфман, об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

    Следствие установило, что во время конфликта, вспыхнувшего за кулисами концертного зала «Юбилейный» в октябре 1991 года, Шляфман, пытаясь застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова, смертельно ранил Талькова.

    В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. Однако после возобновления расследования в 2021 году следователи СК России на основании новых доказательств пришли к выводу, что Шляфман действовал умышленно.

    В ходе следствия было проведено множество экспертиз, допрошено более 150 свидетелей, включая коллег Талькова, сотрудников милиции и экспертов, участвовавших в расследовании 1991-1992 годов.

    «У одного из экспертов были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления его причастности к убийству», – говорится в сообщении СК.

    Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Шляфману грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае особо тяжких обстоятельств - даже пожизненное заключение.

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    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    9 июня 2024, 07:27 • Новости дня
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России

    Орбан заявил о желании Запада вернуть 1990-е годы в отношениях с Россией

    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада, «вставшие на тропу войны», хотят одержать над Россией военную победу, чтобы заполучить российские богатства, как в 1990-х годах, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что «гениальный план» Запада «абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть». Он указал, что в 1990-х годах Россия приветствовала европейцев и позволяла им «беспрепятственно внедряться в экономику», передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

    По его словам, Запад в 1990-х годах эксплуатировал Россию и Украину, но народ России в результате «взял все в свои руки». Сейчас же в странах Запада желают вернуть прежние времена, увидеть «великую перестройку на Востоке», а «поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты» уже пытаются нажиться на украинском кризисе.

    Орбан с иронией заявил, что сейчас США проталкивают «отличное предложение» – Вашингтон выдаст Киеву кредит на 40 млрд долларов, а Европа предоставит гарантии возвращения долга. Орбан подчеркнул, что Украина уже погрязла в долгах, хотя прежде являлась богатой страной.

    Напомним, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать седьмую статью Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине. Она отметила, что Будапешт слишком часто блокирует инициативы Брюсселя по оказанию военной помощи Киеву.

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    8 июня 2024, 15:18 • Новости дня
    В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
    В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже заметили плакат с рекламой Олимпиады, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, сообщило РИА «Новости».

    Для плаката использовалась фотография, где Исинбаева снята со спины с флагом России. В 2008 году она установила на ОИ в Пекине мировой рекорд  в прыжках с шестом – 5,05 м, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что плакаты представили в мае 2020 года по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени.

    Елена Исинбаева – чемпионка Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка мира в помещении, победительница чемпионата Европы и европейского первенства в помещении.

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    8 июня 2024, 19:16 • Новости дня
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Андрей Козлов, освобожденный в секторе Газа и возвращенный в Израиль, по-русски поблагодарил премьер-министра БиньяминаНетаньяху, который навестил его в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

    Козлов дважды по-русски сказал «Спасибо» Нетаньяху, и они обнялись. Премьеру Израиля переводил с русского на иврит офицер израильской армии, передает ТАСС.

    Согласно кадрам, опубликованным Армией Израиля Козлов  прошел медицинское обследование и связался с близкими в Петербурге, пишет РБК.

    По данным СМИ, россиянин переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Санкт-Петербурге. По данным израильского МИД, генконсульство еврейского государства в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Козлова, они намерены приехать в Израиль уже в воскресенье.

    Ранее стало известно, что израильские военные освободили в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин.

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    8 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.

    По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    9 июня 2024, 03:54 • Новости дня
    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне

    Додон счел действия Санду подготовкой Молдавии к войне

    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду и ее кураторы готовят страну к войне, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    На полях ПМЭФ Додон указал, что при Санду нейтральная Молдавия постоянно проводит учения с НАТО, в аэропортах страны приземляются самолеты из США, происходит «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину». Также, по его словам, в четыре раза вырос бюджет министерства обороны, приобретается оружие, «активно созывают в военкоматы резервистов», передает ТАСС.

    Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира». «Майя Санду – это путь к войне», – сказал он, выразив беспокойство в связи с тем, что Санду может довести Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

    При этом Додон выразил уверенность, что Санду не сможет честно выиграть выборы президента: «По всем опросам, включая западные, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг». По его словам, «другого президента хотят» 55–60% граждан Молдавии. При этом Санду «может выиграть только за счет махинаций за рубежом».

    Напомним, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад может реализовать в Молдавии «украинский сценарий», включающий поставки оружия и попытку силового захвата Приднестровья.

    Коментарии (4)
    8 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

    Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

    Tекст: Вера Басилая

    Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

    Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.

    Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

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    8 июня 2024, 21:09 • Новости дня
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии в Москве, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

    Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.

    Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.

    До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

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