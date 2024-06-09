СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.3 комментария
Мурашко заявил об улучшении ситуации с потреблением табака в России
В России улучшилась ситуация по потреблению никотинсодержащей продукции, при этом прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился, заявил глава Минздрава на ПМЭФ.
По его словам, снизить потребление табака удалось благодаря реализуемым инициативам, передает ТАСС.
При этом тревогу вызывают вейпы, особенно их распространение среди молодого поколения, подчеркнул Мурашко.
Министр пояснил, что люди часто недооценивают вред вейпов, в которых высокое содержание никотина и химических добавок.
С алкоголем ситуация сложнее. В 2024 году темпы снижения потребления алкоголя замедлились. Для улучшения ситуации необходимо вводить комплексную программу, направленную на формирование у людей приверженности к здоровому образу жизни, сказал Мурашко.
Ранее в Минздраве сообщили, что работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курящих сотрудников.