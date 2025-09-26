Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Российские ученые усилили прочность углеродной нити для 3D-печати
Минобрнауки: В МИСИС усилили углеродную нить для 3D-печати авиационных деталей
В МИСИС разработали усовершенствованную углеродную нить для 3D-печати, обладающую высокой прочностью и минимальной пористостью, что важно для аэрокосмической промышленности.
Ученые из МИСИС усовершенствовали углеродную нить для 3D-печати деталей летательных аппаратов, сделав ее прочнее и технологичней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.
Новый филамент упростил процесс производства деталей, востребованных в аэрокосмической отрасли, где прочность материала играет критическую роль.
В ходе работы специалисты решили проблему разрушения волокон, возникающую при использовании вязких растворов.
Директор Института новых материалов НИТУ МИСИС Сергей Калошкин рассказал: «Вместо того чтобы заливать филамент расплавленным полимером, мы пропустили его через ёмкость с раствором полимера в специальной жидкости, а затем через фильеру, которая удаляет излишки. В результате материал оказался равномерно покрыт полимером, а после испарения растворителя получилась плотная бездефектная нить».
При идеальных условиях содержание полимера в матрице достигло примерно 45%, а пористость снизилась до нескольких процентов, отметили в Минобрнауки. Новый материал показал прочность на разрыв, превышающую показатели композитов на эпоксидной основе, что особенно важно для авиа- и космической отраслей.
Напомним,накануне сообщалось, что российские специалисты приступили к испытаниям перспективного материала для термоядерного реактора будущего.
А на прошлой неделе российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений.