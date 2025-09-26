Российские ученые усилили прочность углеродной нити для 3D-печати

Минобрнауки: В МИСИС усилили углеродную нить для 3D-печати авиационных деталей

Tекст: Мария Иванова

Ученые из МИСИС усовершенствовали углеродную нить для 3D-печати деталей летательных аппаратов, сделав ее прочнее и технологичней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Новый филамент упростил процесс производства деталей, востребованных в аэрокосмической отрасли, где прочность материала играет критическую роль.

В ходе работы специалисты решили проблему разрушения волокон, возникающую при использовании вязких растворов.

Директор Института новых материалов НИТУ МИСИС Сергей Калошкин рассказал: «Вместо того чтобы заливать филамент расплавленным полимером, мы пропустили его через ёмкость с раствором полимера в специальной жидкости, а затем через фильеру, которая удаляет излишки. В результате материал оказался равномерно покрыт полимером, а после испарения растворителя получилась плотная бездефектная нить».

При идеальных условиях содержание полимера в матрице достигло примерно 45%, а пористость снизилась до нескольких процентов, отметили в Минобрнауки. Новый материал показал прочность на разрыв, превышающую показатели композитов на эпоксидной основе, что особенно важно для авиа- и космической отраслей.

