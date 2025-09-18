Российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

Ученые ФИАН установили мировой рекорд точности квантовых вычислений

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые установили мировой рекорд по точности квантовых вычислений, передает РИА «Новости».

Разработка российских специалистов расширяет возможности квантовых компьютеров в решении практических задач, таких как оптимизация, логистика и моделирование молекул.

Пресс-служба Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) уточняет, что «ученые отечественного квантового проекта в рамках выполнения дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» реализовали самый большой в мире квантовый алгоритм на кудитах».

Повышение точности квантовых вычислений было подтверждено экспериментально при решении задачи поиска по неупорядоченной базе данных. По словам разработчиков, их подходы позволят квантовым компьютерам решать задачи, которые ранее были им недоступны. Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих международных журналов по физике Physical Review Letters.

Проект реализовали научные группы ФИАН под руководством академика Николая Колачевского вместе с коллегами из Российской квантового центра (РКЦ), командой Алексея Федорова. Квантовый алгоритм представляет собой программное обеспечение, задающее последовательность операций с квантовой информацией, что существенно отличает такие вычисления от классических.

Особенность квантовых вычислителей в том, что их основная единица – кубит – может находиться сразу в нескольких состояниях, а число возможных состояний резко увеличивается при объединении кубитов. Это позволяет решать задачи, с которыми не справляются современные суперкомпьютеры, в том числе применять вычисления для разработки новых материалов, лекарств и сложных логистических оптимизаций.

Развитие квантовых вычислений, по мнению экспертов, станет одной из основ технологической независимости России в перспективе до 2030 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

В начале сентября в столичном университете МГТУ прошла церемония запуска российских криостатов сверхнизких температур и облачного доступа к квантовому комплексу с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова.

