Ученые СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов

Ученые СФУ создали гибкий рентгеновский приемник с рекордной эффективностью

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международной научной группы разработали новые материалы для рентгеновских исследований, сообщает Advanced Materials.

Новые приемники рентгеновского излучения отличаются повышенной чувствительностью, экологичностью и гибкостью: они способны изгибаться и даже растягиваться в четыре раза без потери свойств.

Механизм работы сцинтилляторов остается прежним – они преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, который затем превращается в электрический сигнал для создания цифрового изображения. По словам доцента Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максима Молокеева, современные сцинтилляторы жесткие и хрупкие, что ограничивает форму и размер детекторов. Новые материалы лишены этого недостатка, а также не содержат тяжелых металлов, что снижает вред для окружающей среды, передает РИА «Новости».

«Мы создали два металл-органических материала, квантовый выход которых составил 91 и 100 процентов. Это означает, что 9 из 10 или 10 из 10 световых частиц рентгеновского излучения будут преобразованы в видимое излучение для последующего отображения их на цифровом снимке организма или предмета, что сделает изображение более полным», – объяснил Молокеев.

В университете подчеркнули, что полученные детекторы сохраняют высокое разрешение – 14 пар линий на миллиметр, водостойкость и термостабильность. Их производство не требует редких или дорогих компонентов, а высокая устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать такие материалы в медицине, промышленности и системах досмотра.

Ученые надеются, что их разработка даст толчок развитию гибких рентгеновских систем для диагностики и досмотра, а дальнейшие исследования позволят еще больше усовершенствовать материалы. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

