Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D

Форум Народного фронта «Все для Победы!» подвел итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО

Tекст: Дарья Григоренко

В национальном центре «Россия» собрались более тысячи активистов – среди них волонтеры, представители бизнеса, артисты, медики, военные корреспонденты и изобретатели. В рамках форума были вручены общественные награды самым активным участникам гуманитарной миссии Народного фронта, поддерживающим бойцов спецоперации, ветеранов и жителей освобожденных и приграничных регионов.

Президент России Владимир Путин лично наградил лауреатов специальной номинации «Все для Победы!». Среди них – семья Малий, организовавшая гуманитарную помощь жителям Курахово, и Ольга Язева, основавшая проект «Швейные войска» для снабжения российских военных формой и одеждой. «Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, отметив запуск сервиса ежемесячных пожертвований и важность обратной связи с передовой.

Форум стал площадкой для подведения итогов, обмена опытом и объединения усилий прежде всего на поддержку российских военнослужащих и их семей.

В различных номинациях были отмечены коллективы министерств и ведомств, корпораций, предприниматели, волонтеры, артисты, врачи и изобретатели. Среди лауреатов сотрудники компаний КАМАЗ, Банк ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО, а также добровольцы, помогающие доставлять гуманитарную помощь на фронт и в госпитали. Специальные премии вручались тем, кто занимается инновационными разработками для СВО, поддержкой ветеранов, организации волонтерского и медицинского движения.

В числе награжденных солистка джазового оркестра Фантине Притула, кардиохирург Тимур Имаев, многодетная семья Антоновых, предприниматели, организаторы школьных акций и волонтеры из разных регионов страны. Особое внимание уделено тем, кто занимается изобретением новых средств защиты, производством беспилотников и медицинской помощью бойцам.

Представитель «Молодежки» Народного фронта из Северной Осетии Александр Ходов отметил, что не может оставаться в стороне, зная о трудностях земляков на фронте: «Я хочу внести свою лепту в Победу».