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Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D
Исследователи из Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека.
Разработку представили ученые Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, передает РИА «Новости». Новая технология позволяет изменять внутреннюю структуру титановых сплавов с помощью 3D-печати, регулируя упругость материала без изменения его химического состава.
По словам руководителя научной группы Ирины Грубовой, трудности при интеграции титановых сплавов в медицину возникают из-за разницы в механических свойствах между металлом и костной тканью. Имплантаты из титана часто берут на себя основную нагрузку, что приводит к деградации окружающей кости.
Исследователи смогли подобрать параметры 3D-печати, чтобы приближать упругость имплантата к упругости кости, улучшая совместимость материала.
Грубова отметила, что это ключевой шаг к созданию индивидуальных имплантатов с заданными механическими характеристиками: «Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками».
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