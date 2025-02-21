Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали кролика, которому месяц назад был имплантирован эквивалент кровеносного сосуда, выращенный учеными Росатома, сообщила пресс-служба Кремля.
В Telegram-канале Кремля говорится, что имплантация проводилась в бедренную артерию животного. Операция прошла успешно, и в результате исследований полностью подтверждена функциональность импланта.
Ранее сообщалось, что российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ успешно подключила мозг крысы к искусственному интеллекту, что позволяет грызуну отвечать на вопросы с помощью клавиатуры.