Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом

Путин заявил о необходимости добычи лития в России

Tекст: Ольга Иванова

«Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

«Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.