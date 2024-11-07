Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые из лаборатории Neiry совместно с исследователями МГУ провели уникальный эксперимент, сообщает РИА «Новости». Они впервые в мире подключили мозг лабораторной крысы по имени Пифия к искусственному интеллекту (ИИ). Благодаря этому крыса смогла отвечать на самые разные научные вопросы, используя клавиатуру и получая электрическую стимуляцию мозга.

Мозг крысы подключили к нейроинтерфейсу, который взаимодействует с ИИ, подсказывая правильные ответы. Система стимулирует определенные зоны мозга, создавая ощущения, помогающие крысе выбрать ответ «да» или «нет».

За правильные ответы Пифия получала вознаграждение. Крыса успешно ответила на сотни вопросов, включая те, которые касаются квазаров и языка программирования Python.

Генеральный директор Neiry Александр Панов отметил, что в перспективе любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом сможет пользоваться такой системой. Проект под названием «ИИнтуиция» направлен на создание продукта, который позволит соединить человеческий мозг с глобальными знаниями. По словам Панова, это может повысить эффективность человеческой деятельности, превращая ИИ в надежного симбиота и помощника человека.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области ИИ, и их будут применять чаще.

Лидерство в области ИИ и нейротехнологий становится одним из ключевых факторов в современной мировой политике, заявил ректор МГИМО МИД, академик РАН Анатолий Торкунов.

Между тем министр культуры Ольга Любимова выразила убеждение, что искусственный интеллект не способен заменить уникальных деятелей культуры, таких как художники и писатели.