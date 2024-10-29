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    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

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    29 октября 2024, 17:48 • Новости дня

    Путин рассказал, что россиян будут больше лечить с помощью ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение», заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), и их будут применять чаще.

    «В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что безусловно помогает врачам в постановке диагноза», – приводит его слова ТАСС.

    Путин назвал очевидным факт, что ИИ помогает в здравоохранении. Президент отметил, что среди приоритетов остается поддержка медицинской науки и технологий, в том числе исследований в области долголетия.

    Ранее Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    28 октября 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»

    Политолог Федорова: Россия достигла новых высот в развитии машиностроения

    Эксперт: Россия выстраивает полноценную «экономику предложения»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас в России важно создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Это не только укрепит суверенитет государства, но и положительно отразится на улучшении жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник Владимир Путин провел совещание, где были озвучены новые экономические успехи России.

    «Россия преодолевает все текущие вызовы, двигаясь при этом к реализации масштабных целей развития. Страна уверенно движется к новой экономической реальности, адаптируя свои экономические и торговые связи. Буквально на прошлой неделе завершился саммит БРИКС, который еще раз показал рост финансовой значимости стран Глобального Юга», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Мы активно развиваем сотрудничество с участницами организации. И это в совокупности с развитием внутреннего производства и спроса дает плоды. Россия по темпам экономического роста значительно опережает участников Евросоюза. Наш ВВП за январь – август увеличился на 4,2%. Это хороший показатель», – сказала она.

    Причем подобные темпы, по словам политолога, поддерживаются за счет всестороннего развития экономики. «Мы достигаем новых высот в машиностроении, в оборонной сфере. Объем промышленного производства за восемь месяцев вырос на 4,5%. Президент старается уделять пристальное внимание тому, чтобы развитие пропорционально распределялось по всем отраслям промышленности», – отмечает собеседница.

    «Эти действия продиктованы целью выстраивания полноценной «экономики предложения». Наша задача – создать максимально комфортные условия для выпуска высокотехнологичной и передовой продукции. Развитие отечественных брендов укрепит суверенитет государства. А от этого выигрывает и рядовой потребитель», – акцентирует эксперт.

    «Улучшение жизни граждан в конечном итоге является главным принципом любых экономических изменений в России. Владимир Путин это хорошо понимает. Такой подход уже сказывается на жизни граждан страны: уровень безработицы стремительно сокращается, а национальные проекты становятся локомотивами сферы социальной поддержки», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале текущего года, экономика России продолжает расти. Он уточнил, что лишь за январь – август внутренний валовой продукт прибавил 4,2%.

    «Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%», – говорит Путин. При этом обрабатывающий сектор увеличился на 8,1%, а машиностроение – почти на 20%. «Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно», – добавил глава государства.

    Данные подтверждает и ситуация на рынке труда: безработица находится на рекордно низком уровне и составляет лишь 2,4%. При этом доля нетрудоустроенной молодежи в возрасте до 25 лет также сократилась. Данный показатель равняется менее девяти процентов.

    Президент указал и необходимый вектор развития финансового сектора. «Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях экономики», – заявил Путин.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    29 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

    «Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет»,  – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера для обеспечения безопасности страны. По его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России, решает задачи стратегического сдерживания и поддерживает ядерный паритет в мире. Путин заверил, что Россия не планирует участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

    Президент акцентировал внимание на растущем напряжении в мире и появлении новых внешних угроз, что подчеркивает важность наличия современных стратегических сил сдерживания. Он отметил, что у Москвы есть ресурсы для дальнейшего совершенствования всех компонентов ядерных сил.

    Ранее Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    28 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Кремле анонсировали выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос ТАСС он ответил утвердительно. Заседание намечено на 7 ноября в Сочи.

    Путин традиционно принимает участие в ежегодных заседаниях международного дискуссионного клуба, где выступает с речью и отвечает на вопросы участников. В 2024 году тема пленарной сессии – «Безопасность для всех и каждого. Вместе – в новый мир».

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    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах

    Путин заявил о том, что не должно быть разброса в зарплатах медработников между регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    «Заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах, но понятно при этом, что этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Мы, конечно, давно это все обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее в Кремле анонсировали, что Путин примет участие в XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России и выступит на пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Кремлевском дворце, где обсудит развитие здравоохранения.

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    29 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    Путин потребовал следить за подлинностью медсправок для получения налоговых вычетов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу возможных покупок поддельных справок о диспансеризации для получения налоговых вычетов, потребовав усилить контроль в этой области.

    Путин во время выступления на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» подчеркнул важность поощрения граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает ТАСС. Он напомнил о введении с будущего года налоговых вычетов для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

    Однако президент выразил опасение по поводу возможного появления поддельных медицинских справок, дающих право на налоговый вычет, чтобы они не покупались «за три копейки».

    «Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. (...) Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – отметил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад.

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    29 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о 94% оснащенности ядерных сил России современными вооружениями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ядерные силы достигли уровня оснащенности современными вооружениями в 94%, заявил президент Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания.

    «В текущем году их (стратегических ядерных сил РФ) оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

    Путин также отметил планомерный переход Ракетных войск стратегического назначения России на новые ракетные комплексы. Он подчеркнул, что эти комплексы обладают более высокой точностью и сокращенным временем подготовки к пуску.

    «В соответствии с госпрограммой вооружений будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», – сказал он.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия не увеличивает свой ядерный арсенал, следуя Договору о стратегических наступательных вооружениях, который действует до 2026 года.

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    29 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет

    Путин объявил о выделении более триллиона рублей на развитие здравоохранения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил, что в ближайшие шесть лет на обновление медучреждений выделят более триллиона рублей, что позволит улучшить доступность и комфортность медицинской помощи для граждан.

    «Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей. Особое внимание, как и прежде, будем уделять улучшению первичной помощи. Это самая востребованная часть медицинской службы, как мы с вами понимаем», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что совокупная нагрузка на первичное звено здравоохранения превышает один миллиард посещений в год.

    «Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране. Было приобретено более 140 тыс. единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю, работа на этом направлении должна быть продолжена. Это – один из ключевых запросов граждан», – заключил он.

    Ранее Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно.

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    29 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на съезде профсоюзов и медконгрессе

    Песков: Путин посетит съезд профсоюзов и медконгресс «Национальное здравоохранение 2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России и выступит на пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024» в Кремлевском дворце, где обсудит развитие здравоохранения, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин во вторник выступит на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщает ТАСС. Песков отметил, что мероприятие объединяет профсоюзы со всей страны, представляя интересы около 20 млн человек.

    ФНПР является крупнейшим профсоюзным объединением в России, в его состав входят 38 отраслевых профессиональных союзов и 85 территориальных профобъединений. Как сообщил Песков, после выступления на съезде Путин также примет участие в пленарной сессии III конгресса «Национальное здравоохранение 2024», который проходит в Государственном Кремлевском дворце. Президент планирует представить свое видение будущего развития здравоохранения.

    Конгресс «Национальное здравоохранение 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября и посвящен 150-летию со дня рождения Николая Семашко, известного советского организатора здравоохранения. Модель здравоохранения, разработанная Семашко, продолжает быть актуальной и используется во многих странах мира.

    Также Песков сообщил, что во второй половине дня у президента запланирована непубличная рабочая встреча.

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    29 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с кабмином по развитию сельских территорий

    Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами правительства для обсуждения государственной программы комплексного развития сельских территорий.

    Президент России Владимир Путин проведет в среду, 30 октября, совещание с членами правительства в формате видеоконференции, передает ТАСС. Основное внимание будет уделено реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Совещание пройдет под руководством президента, тематика будет сосредоточена на вопросах, касающихся сельских районов страны.

    На совещании с докладами выступят министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Они предоставят информацию о текущем состоянии дел и свои рекомендации по улучшению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году Россия поставила рекорды по урожаю картофеля, по сбору овощей и фруктов, а Владимир Путин указал на важность внедрения технологий в сельское хозяйство.

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    29 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин призвал наращивать производство товаров во всех отраслях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинального увеличения объемов выпуска товаров и качества услуг в стране путем повышения производительности труда и автоматизации.

    «Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно – кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо значительное повышение производительности труда и автоматизация процессов в отечественной обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

    «Очевидно: чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее, и так далее, развивать, конечно, инфраструктуру и логистику», – сказал Путин.

    По его словам, в России предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, которые будут способствовать достижению поставленных целей.

    Ранее сообщалось, что Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн.

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    29 октября 2024, 18:25 • Новости дня
    Путину доложили о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Герасимов доложил Путину о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Tекст: Ольга Иванова

    На тренировке стратегических сил сдерживания в России были задействованы ракетные подлодки и комплекс «Ярс», пуски межконтинентальных баллистических ракет выполнены с космодрома Плесецк и с подводных крейсеров, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов уточнил, что к тренировке стратегических сил привлечены ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а также ракетная подводная лодка Северного флота и два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

    Минобороны РФ уточнило, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря соответственно. Они были запущены с атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» и атомного подводного крейсера «Князь Олег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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