    Выживание Украины зимой повисло на волоске
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма» у женщин
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    26 комментариев
    29 октября 2025, 16:07 • Новости дня

    Путин назвал бои героев СВО достойной основой для блокбастеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество участников спецоперации на Украине, отметив, что их подвиги заслуживают отражения в кино и литературе.

    Президент России Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени П. В. Мандрыка, выразил уверенность, что боевые действия, которые ведут участники спецоперации на Украине, достойны экранизации, передает ТАСС.

    «Я посмотрел один ваш из ваших боев, – сказал Путин военнослужащим. – Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были». Президент подчеркнул: «Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа».

    Путин также обратил внимание на истории, в которых подаренные ему военнослужащими иконы спасли им жизнь, сказав, что такие ситуации также заслуживают стать основой для художественных произведений.

    Напомним, Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками спецоперации, которые проходят лечение.

    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков.

    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Комментарии (11)
    29 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    Путин потребовал обеспечить россиян рыбой по доступной цене
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российский рыбный улов и продукция предприятий должны поступать на прилавки магазинов по доступным ценам для всех жителей страны.

    Путин на совещании с членами правительства обратил особое внимание обеспечению внутреннего рынка рыбой и продукцией рыбохозяйственных предприятий, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул: «В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене».

    Он акцентировал, что Россия обладает уникальными запасами биоресурсов. Глава государства также отметил важность не только добычи, но и развития переработки и транспортировки рыбы до непосредственных потребителей внутри страны.

    По словам Путина, задача власти – сделать так, чтобы качественная рыбная продукция была доступна для всех россиян во всех регионах страны.

    В ходе совещания обсуждались меры по совершенствованию инфраструктуры, логистики и регулирования доставки рыбы в регионы. Кроме того, подчеркивалась необходимость поддерживать рыболовецкие предприятия, чтобы они оставались устойчивыми в условиях меняющегося рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что уровень употребления рыбы и морепродуктов среди россиян пока не соответствует рекомендациям Минздрава.

    Президент обсудил с членами правительства вопросы развития рыбной отрасли и ее роль в продовольственной безопасности страны.

    Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о строительстве более 100 новых рыбопромысловых судов.

    Комментарии (25)
    29 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

    Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в московский клинический госпиталь отметил героизм военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне спецоперации.

    Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости».

    Глава государства встретился с ранеными военнослужащими, которые проходят лечение после участия в специальной военной операции.

    «Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве мощности «Посейдона» над «Сарматом»

    Путин: «Посейдон» превосходит «Сармат» по мощности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат», заявил президент Владимир Путин.

    «Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», – сказал глава государства в ходе встречи с проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о скором поступлении межконтинентальной ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    «(Ракета межконтинентальной дальности «Сармат») скоро появится на дежурстве», – заявил Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве для встречи с проходящими лечение бойцами СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что у России самые современные ядерные силы. Он сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве сообщил о перспективах применения ядерных технологий, разработанных в рамках проекта «Буревестник».

    Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

    «Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

    Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

    Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

    Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

    Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится разработчиками «Буревестника»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил исключительные свойства новейшей ракеты «Буревестник», подчеркнув профессионализм российских ученых и инженеров.

    Путин во время посещения военного госпиталя им. Мандрыка заявил о преимуществах ракеты «Буревестник», передает ТАСС. «Совсем недавно была испытана новейшая ракета неограниченной дальности. Она имеет безусловные преимущества», – сказал он.

    Путин особо подчеркнул заслуги российских специалистов. «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», – добавил президент.

    По словам Путина, установленный в ракете ядерный реактор способен запускаться в течение «минут и секунд», что выгодно отличает его от традиционных реакторов, работающих на атомных подводных лодках.

    «Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше», – отметил он.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Издание Wall Street Journal признало опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин напомнил о связи потребления рыбы с долголетием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения, ссылаясь на опыт других стран.

    Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    Он отметил, что продолжительность жизни связана не только с комплексным подходом к этому вопросу, но и с уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

    Путин подчеркнул, что в странах, где едят больше рыбы, зачастую и живут дольше, назвав структуру питания одним из ключевых факторов здоровья нации. По его словам, в некоторых государствах уровень потребления рыбы и морепродуктов в два раза выше, чем в России, и именно там фиксируется большая средняя продолжительность жизни.

    Президент также указал, что от развития рыбной промышленности зависят рабочие места и доходы бюджетов всех уровней в регионах.

    Путин подчеркнул, что рыбный улов и продукция предприятий должны продаваться по доступным ценам для всех жителей страны.

    Глава государства назвал Камчатку одним из важнейших регионов, где добывается значительная часть рыбы.

    Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что экспорт рыбной продукции из России по итогам 2025 года может достичь 6 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Путин выразил беспокойство из-за провокаций для СМИ на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.

    Россия обеспокоена возможными провокациями в отношении представителей СМИ со стороны Украины при их нахождении в районах окружения противника, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации на Украине.

    «Нас беспокоит только одно – чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», – заявил Путин. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы не препятствуют работе журналистов, допускают в эти зоны как зарубежные, так и украинские СМИ.

    Глава государства отметил, что вопрос безопасности работников прессы стоит на первом месте в условиях боевых действий. По его словам, Россия готова обеспечивать условия для работы журналистов при условии отсутствия угроз с другой стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России заочно арестовал британского журналиста The Sun Джерома Старки за въезд в Курскую область. Его переводчик на Украине был мобилизован в украинские вооруженные силы.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин привез иконы от бойцов в военный госпиталь Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин лично посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве и привез туда иконы, подаренные ему бойцами.

    Путин навестил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает ТАСС.

    Президент приехал в медучреждение с иконами, которые ранее подарили ему бойцы на день рождения.

    В ходе визита глава государства встретился с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине и проходящими лечение.

    Президент ранее отмечал, что эти подарки имеют для него особое значение, поскольку символизируют веру и стойкость российских бойцов на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы. Путин отметил, что эти иконы спасли жизнь военным после попаданий пуль.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете мнения Путина по военным технологиям

    Песков указал на важность заявлений Путина для оценки вооружений России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уделяет основное внимание заявлениям президента Владимира Путина при оценке уровня развития отечественных военных технологий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия при оценке собственных военных технологий руководствуется мнением президента Владимира Путина, а не зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков прокомментировал недавнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США якобы на двадцать пять лет обогнали другие страны мира в сфере атомных подводных лодок.

    Представитель Кремля отметил: «Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военно-технологическим развитием, нашего ВПК, для нас это главное».

    Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

    Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом на фоне испытаний «Буревестника».

    Крылатая ракета «Буревестник» может стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и усилить позиции России на переговорах с США.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с ранеными участниками спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести встречу с военнослужащими, которые получили ранение в ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин пообщается с героями СВО, получившими ранение, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, 9 мая после парада на Красной площади президент Владимир Путин поговорил с командирами военных расчетов, участвовавших в праздничном марше.

    Также глава государства указывал на пример молодых участников СВО.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 12:41 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по рыбному хозяйству

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду планирует провести совещание с правительством по развитию рыбного хозяйства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в режиме видеоконференции, главной темой станет рыбохозяйственный комплекс, указал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, там обсудят и другие вопросы, повестку дня.

    На совещании должны выступить руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Ранее Песков сообщал, что Путин проведет в среду совещание по развитию рыбной отрасли.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина поздравить Эрдогана в День республики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отправил письменное поздравление турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики, телефонный звонок не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин не будет в среду звонить турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня республики, передает ТАСС.

    Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства уже заранее направил официальное поздравление.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что новых контактов Москвы и Анкары по вопросу урегулирования ситуации на Украине пока не было.

    Комментарии (0)
    Китай запустил альтернативу SWIFT
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    Мэр Ивано-Франковска похвастался службой деда в дивизии СС «Галичина»
    Компания Зеленского купила ранчо в США в четыре раза больше Нью-Йорка
    Медведчук: Зеленский может спасти жизнь военным в котлах Красноармейска и Купянска
    Елена Булукова возглавила МХАТ имени Горького
    Врач назвал лучшую защиту от всех «ужасов» московской лужи

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Выживание Украины зимой повисло на волоске

    «Эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих», заявляют на Украине. От жителей Киева требуют «иметь запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи». В каком состоянии Украина входит в зимний сезон с точки зрения запасов угля и газа – и почему перед киевским режимом стоит тяжелый выбор между заботой о населении или промышленности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

