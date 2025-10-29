Путин назвал бои героев СВО достойной основой для блокбастеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени П. В. Мандрыка, выразил уверенность, что боевые действия, которые ведут участники спецоперации на Украине, достойны экранизации, передает ТАСС.

«Я посмотрел один ваш из ваших боев, – сказал Путин военнослужащим. – Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были». Президент подчеркнул: «Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа».

Путин также обратил внимание на истории, в которых подаренные ему военнослужащими иконы спасли им жизнь, сказав, что такие ситуации также заслуживают стать основой для художественных произведений.

Напомним, Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками спецоперации, которые проходят лечение.

Путин навестил раненых военнослужащих и заявил о героизме фронтовиков.