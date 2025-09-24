Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Балицкий сообщил о росте числа школьников в Запорожской области
Балицкий: Число школьников в Запорожской области выросло до 55 139 человек
Число учеников школ Запорожской области достигло 55 139 человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Балицкий отметил, что за последние три года количество детей, посещающих школы, выросло с 50 тысяч в 2023 году до 55 139 в 2025-м, передает ТАСС.
«Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются, говорит о том, что мы на правильном пути», – подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, только в этом году были сданы две отремонтированные школы и два новых детских сада. Балицкий рассказал, что работа по восстановлению инфраструктуры ведется систематически, а регион участвует в 11 национальных проектах.
Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области ощущается нехватка медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории.
Он также сообщил о тысячах брошенных пенсионерах в Запорожской области и заявил о намеренных ударах ВСУ по медикам в Запорожской области.