Балицкий сообщил о росте числа школьников в Запорожской области

Балицкий: Число школьников в Запорожской области выросло до 55 139 человек

Tекст: Валерия Городецкая

Балицкий отметил, что за последние три года количество детей, посещающих школы, выросло с 50 тысяч в 2023 году до 55 139 в 2025-м, передает ТАСС.

«Этот показатель говорит о том, что люди возвращаются, говорит о том, что мы на правильном пути», – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, только в этом году были сданы две отремонтированные школы и два новых детских сада. Балицкий рассказал, что работа по восстановлению инфраструктуры ведется систематически, а регион участвует в 11 национальных проектах.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области ощущается нехватка медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории.

Он также сообщил о тысячах брошенных пенсионерах в Запорожской области и заявил о намеренных ударах ВСУ по медикам в Запорожской области.