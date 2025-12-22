Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Путин заявил о непрерывном контакте силовых структур СНГ
Компетентные органы стран – участниц СНГ находятся в постоянном взаимодействии и активно сотрудничают по ключевым направлениям обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что силовые ведомства стран Содружества взаимодействуют по ключевым направлениям, передает ТАСС.
«Важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», – отметил президент.
Он добавил, что по этим вопросам между силовыми структурами налажены оперативные связи.
Путин уточнил, что действует совместная программа по борьбе с терроризмом, рассчитанная до 2028 года, а также есть план по охране внешних границ стран СНГ, рассчитанный до 2030 года.
Ранее в Александровском зале Зимнего дворца прошла экскурсионная часть неформального саммита СНГ, где гостей встретил Владимир Путин и показал им музейные залы.
Перед началом саммита президент России Владимир Путин лично провел экскурсию для коллег из стран СНГ по залам Эрмитажа.