Стоимость меди на LME достигла нового исторического максимума
Цена трехмесячного фьючерса на медь на Лондонской бирже превысила 12 тыс. долларов
На Лондонской бирже металлов цена меди впервые в истории превысила отметку в 12 тыс. долларов за тонну, в том числе на фоне слухов о возможных пошлинах в США.
Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов обновила исторический максимум, передает ТАСС. По состоянию на 13.47 мск фьючерс торговался на уровне 12 025 долларов за тонну, что соответствует росту на 0,96%. К 14.18 цена меди увеличилась еще больше и достигла 12 035 долларов за тонну, рост составил 1,04%.
Как отмечает агентство Bloomberg, на рост повлияли ожидания возможного введения президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин на медь в США.
Агентство отмечает, что трейдеры поставляют в США еще большие объемы меди, чтобы опередить возможные решения Белого дома, что подстегивает рост цен и сохраняет ожидания дальнейшего подорожания металла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов поднимались до рекордных 11,993 тыс. долларов за тонну, обновив исторический максимум. На бирже Comex стоимость фьючерсов на золото и серебро показала рекордный рост из-за политической нестабильности и ожиданий изменения процентных ставок в США.