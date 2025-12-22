Золото и серебро достигли рекордных цен на фоне кризиса

Цены фьючерсов на золото и серебро достигли исторических максимумов

Tекст: Мария Иванова

Цены на фьючерсы золота и серебра достигли исторического максимума, превысив соответственно 4450 долларов и 69,5 доллара за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

Рост произошел на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что привело к повышенному спросу на драгоценные металлы.

С начала 2025 года фьючерсы на золото подорожали на 62,82%, серебро – более чем в два раза, на 137,27%. По данным Financial Times, политическая нестабильность и ожидания снижения ставок в США способствовали резкому росту стоимости активов, считающихся надежными.

Аналитики связывают подъем цен с усилением санкций США против венесуэльской нефти, заставившим инвесторов искать защиту в золоте. По словам Аруна Сая из Pictet Asset Management: «Это напоминание о том, что геополитические опасения и обеспокоенность по поводу обесценивания имеют один и тот же инструмент защиты – золото».

В материале подчеркивается, что золото и серебро показали рекордный рост с 1979 года, когда аналогичный скачок цен наблюдался после иранской революции и нефтяного кризиса. Таким образом, оба металла приблизились к самому заметному ежегодному увеличению стоимости за последние десятилетия.

Напомним, в понедельник фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex подскочили до рекордных 4451 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, в понедельник стоимость меди на LME достигла исторического максимума.

Стоимость платины на NYMEX 18 декабря вышла на максимальный за 17 лет уровень.