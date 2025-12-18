Стоимость платины на NYMEX достигла максимума за 17 лет

Цена платины на NYMEX впервые с 2008 года превысила 1 995 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость платины фьючерсов с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила 1 995 долларов за тройскую унцию, что стало рекордом за последние 17 лет, передает ТАСС. Такой уровень стоимости фиксировался последний раз в июле 2008 года.

По состоянию на 9.49 по московскому времени цена фьючерса увеличилась на 2,98% и достигла 1 995,6 доллара за тройскую унцию. К 11.41 рост стоимости замедлился до 1 971,6 доллара за тройскую унцию, что на 1,73% выше уровня открытия торгов.

С начала 2023 года платина подорожала более чем в два раза: её стоимость увеличилась на 119,2%. С начала декабря рост цен составил 18,52%. Повышение котировок связывают с устойчивым спросом на драгоценный металл.

Напомним, накануне стоимость платины превысила отметку в 1900 долларов за тройскую унцию впервые с 2011 года.

Между тем 12 декабря стоимость серебра превысила исторический максимум, достигнув 65 долларов за тройскую унцию. В тот же день стоимость золота на бирже Comex превысила 4350 долларов.