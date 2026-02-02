Пекин выразил протест из-за допросов граждан Китая в США

Tекст: Ольга Иванова

Китай выразил протест из-за действий американских властей на границе, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Пекин крайне недоволен «необоснованными задержаниями и допросами» граждан Китая при въезде в США. Речь идет о сотрудниках китайских компаний, которых американские правоохранители подвергали длительным допросам, задержаниям и депортациям.

Линь Цзянь отметил, что такие методы, по его словам, жестоки и нарушают законные права граждан КНР. Дипломат подчеркнул, что подобные действия мешают развитию делового сотрудничества между государствами. В связи с этим он призвал США прекратить подобную практику.

«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи», – заявил Линь Цзянь. Представитель МИД также добавил, что Пекин намерен продолжать принимать меры для защиты интересов своих граждан на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN отметил, что планируемая проверка социальных сетей иностранных туристов может привести к сокращению потока путешественников в Соединенные Штаты.

США приостановили вынесение решений о предоставлении убежища до завершения тщательной проверки кандидатов.

Также власти страны пообещали ускорить рассмотрение виз для владельцев билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, но въезд в страну не гарантировали.