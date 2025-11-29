  • Новость часаПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Юрист предложила способы защиты от «схемы Долиной»
    Турецкие власти заявили о втором атакованном танкере в Черном море
    Airbus объявил об отзыве половины самолетов семейства A320
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    29 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    29 ноября 2025, 03:11 • Новости дня

    США приостановили принятие решений о предоставлении убежища в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    США приостановили вынесение решений о предоставлении в стране до тех пор, пока не будет гарантирована тщательная проверка каждого кандидата, сообщил глава Службы гражданства и иммиграции (USCIS) Джозеф Эдлоу.

    «USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и отбор каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», – написал он в соцсети Х.

    Эдлоу также сообщил о проведении полномасштабной и тщательной повторной всех грин-карт для каждого иностранца из каждой страны, представляющей интерес, и вневременной приостановке обработки всех иммиграционных запросов от граждан Афганистана.

    Последняя реплика связана со стрельбой у Белого дома, когда выходец из Афганистана открыл стрельбу и два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения, а один из них погиб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США летом приказал расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски. Американские власти утвердили инструкции для консульств, ограничивающие выдачу виз пациентам с диабетом, ожирением и другими хроническими болезнями.

    Трамп предложил ужесточение мер против миграции, включая приостановку въезда из ряда государств и аннулирование гражданства для некоторых мигрантов.

    28 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    В России запланировали запустить систему целевого набора мигрантов

    «Коммерсантъ»: Эксперимент целевого набора мигрантов стартует в России с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    C 2027 года в России появится пилотный проект по целевому набору иностранных работников и новой системе проверки мигрантов, сообщают СМИ.

    Пилотный проект целевого набора иностранных работников может стартовать в России с 2027 года, пишет «Коммерсантъ».

    Система будет работать по реестровой модели: мигранты сначала пройдут все необходимые процедуры на родине, затем смогут приехать в Россию к конкретным работодателям, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.

    В МВД рассчитывают, что существенное число иностранных специалистов смогут работать по этой модели, что позволит точнее распределять рабочую силу в экономиках различных отраслей. К маю 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить законопроект, регламентирующий способы набора и проверки мигрантов.

    Также в планах запуск информационной системы и мобильного приложения для оформления и сопровождения целевого найма, создание механизма выявления отраслей, наиболее нуждающихся в трудовых ресурсах из-за рубежа.

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал устранить существующие проблемы миграционного контроля и усилить меры против нарушителей.

    В течение 2024 года в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

    В сентябре 2025 года в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    @ кадр из видео/regnum.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов, комментируя обращение русскоязычной Таисии Блаженской из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

    12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.

    «Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

    Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

    В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.

    Комментарии (57)
    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    Комментарии (20)
    27 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выходец из Афганистана расстрелял бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне в упор из засады, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

    Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

    По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

    Комментарии (12)
    28 ноября 2025, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп решил начать «обратную миграцию» в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп предложил ужесточение мер против миграции, включая приостановку въезда из ряда государств и аннулирование гражданства для некоторых мигрантов.

    Дональд Трамп в серии сообщений в соцсети Truth Social объявил о планах по введению масштабных мер для ограничения иммиграции, передает Bloomberg.

    Он заявил о намерении прекратить прием миллионов мигрантов, прибывших при предыдущей администрации, а также исключить всех, кто, по его мнению, не является «активом» для страны или не способен «любить» США. Трамп подчеркнул, что будет инициировать денатурализацию мигрантов, «подрывающих внутреннее спокойствие».

    Трамп также пообещал отменить все федеральные выплаты для иностранцев и «навсегда приостановить миграцию из всех стран третьего мира», пока миграционная система США «полностью не восстановится».

    Он добавил, что считает только «обратную миграцию» полноценным решением, подразумевая выдворение значительной части мигрантов. Конкретных деталей исполнения этих мер Трамп не указал и не стал пояснять, какие страны подпадают под понятие «третьего мира».

    Обсуждение новых мер последовало после нападения афганского гражданина на двух национальных гвардейцев в Вашингтоне и смерти одной из пострадавших – военнослужащей армии США Сары Бекстром, ей было 20 лет.

    По мнению издания, этот инцидент Трамп использовал для усиления риторики против мигрантов и оправдания своих инициатив.

    Администрация Трампа ранее приняла решение пересмотреть дела всех беженцев, получивших статус при Байдене, а их заявки на получение грин-карт заморозить. Руководитель Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу указал, что по распоряжению Трампа ведется «полная и детальная проверка» всех грин-карт для выходцев из стран с повышенным риском.

    Администрация Белого дома в июне ввела запрет на въезд из 12 стран, включая Афганистан, Гаити, Сомали и Судан. Ранее Трамп также ограничивал передвижение граждан Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена, ужесточал требования по получению виз, сокращал лимиты приема беженцев и пересматривал право на гражданство по месту рождения.

    Напомним, президент США летом приказал расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    В СМИ писали, что с начала этого года в Соединенных Штатах депортировали свыше 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.

    Комментарии (11)
    27 ноября 2025, 13:22 • Новости дня
    В Госдуме указали Трампу на еще одну порожденную США «адскую дыру»

    Депутат Колесник: США сами породили «адские дыры» – Афганистан и Украину

    В Госдуме указали Трампу на еще одну порожденную США «адскую дыру»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разжигая конфликты на разных континентах, в Белом доме наивно полагают, что им удастся, что называется, отсидеться за лужей. Но это ошибочное мнение. Штаты сталкиваются с последствиями в виде дотянувшейся до них террористической волны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал теракт у Белого дома в Вашингтоне, во время которого афганец в упор расстрелял бойцов Нацгвардии США.

    «Власти США сами являются причиной появления «адских дыр на Земле». Куда только они ни зайдут – там воцаряется хаос. Так было с Ираком, Афганистаном, откуда американцы позорно бежали, а теперь и с Украиной», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он напомнил, что в последнем случае все началось с «печенек Госдепа» – в декабре 2013 года Виктория Нуланд, тогда занимавшая пост замгоссекретаря США, кормила с рук участников Евромайдана. Впоследствии это обернулось поставками украинской стороне вооружений.

    Кроме того, американская администрация приютила украинских беженцев. «Если уроженец Афганистана устраивает стрельбу, то что будет с выходцами с Украины? Не найдется ли и в их числе некоторое количество, как заявил Дональд Трамп, «животных»?», – риторически спросил Колесник.

    «Разжигая конфликты и порождая «дыры», в Белом доме наивно полагают, что им удастся, что называется, отсидеться за лужей. Но это ошибочное мнение. Штаты сталкиваются с последствиями в виде дотянувшейся до них террористической волны», – указал собеседник. На этом фоне парламентарий призвал Вашингтон перейти от челночной дипломатии и продажи Европе оружия, которое потом попадает на Украину, к реальному урегулированию.

    Ранее Дональд Трамп назвал нападение на сотрудников Нацгвардии возле Белого дома «актом зла, ненависти и террора». Об этом американский лидер заявил в своем видеообращении. Он пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал политик.

    Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на Земле». «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

    По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

    «Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней летней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в прошлом году и получил его в 2025 году, уже при администрации Трампа.

    Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения. Стрелявший также был ранен, его задержали. ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма. Примечательно, что за день до инцидента, 25 ноября, президент США называл Вашингтон «абсолютно безопасным городом».

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 22:06 • Новости дня
    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха
    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха
    @ HOWARD LIPIN/ZUMA/Reuters

    В Сан-Диего умерла галапагосская черепаха по имени Грамма. Ее жизнь прошла при 20 президентах США, она пережила две мировые войны, эру появления автомобилей и самолетов.

    Галапагосская черепаха по кличке Грамма, почти столетие прожившая в зоопарке Сан-Диего и ставшая его главным талисманом, умерла на 141-м году жизни. По словам сотрудников, это была «добрая и застенчивая» обитательница, любившая плоды кактуса, пишет The Washington Post.

    В зоопарке сообщили, что Грамма десятилетиями была символом усилий по сохранению редких видов рептилий. Родившаяся в конце президентства Честера Артура в 1884 году, она стала свидетелем больших перемен: от появления автомобилей и компьютеров до развития интернета и искусственного интеллекта.

    Как предполагают специалисты, первые годы жизни черепаха провела на Галапагосских островах. В конце 1920-х или начале 1930-х годов ее привезли в США в рамках экспедиций, призванных спасти галапагосских гигантов, численность которых тогда стремительно сокращалась. В 1930 году Грамма оказалась в Сан-Диего – одной из восьми черепах, отправленных туда для создания «страховых» популяций.

    К середине XX века стало ясно, что виду угрожает исчезновение. В 1960–1970-е годы начались масштабные программы разведения в неволе, благодаря которым численность гигантских черепах выросла с менее чем шести тыс. до нынешних 30 тыс. Особым символом успеха стал Диего – другой обитатель зоопарка Сан-Диего, ставший отцом более 800 детенышей. Грамма же в этой программе считалась «самой покладистой из самок».

    Она прожила долгую, тихую и уважаемую жизнь местной знаменитости. Детям она запомнилась как терпеливая и дружелюбная черепаха, на которойкогда-то разрешали сидеть верхом. В старости у Граммы появились тяжелые костные заболевания, распространенные среди долгоживущих гигантских черепах. Состояние ухудшилось настолько, что сотрудники приняли решение об эвтаназии.

    В зоопарке подчеркнули, что Грамма стала связующим звеном для нескольких поколений работников, посетителей и ученых: «Это была честь – заботиться о такой удивительной черепахе».

    Ранее жительница Миссисипи застрелила сбежавшую лабораторную обезьяну. А обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро.

    Комментарии (6)
    27 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Трамп сказал Такаити не злить Китай
    Трамп сказал Такаити не злить Китай
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Японии Санаэ Такаити предложил смягчить позицию Токио по вопросу Тайваня после недавней конфронтации с Китаем.

    Предложение прозвучало после телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер указал на историческую принадлежность Тайваня к Китаю и совместную с США ответственность за глобальный порядок, пишет Wall Street Journal.

    В тот же день Трамп провел разговор с Такаити и рекомендовал ей «не провоцировать» Китай вопросом суверенитета Тайваня, уточнив при этом, что совет был ненавязчивым и он не просил главу японского правительства отказаться от своих слов.

    Японская сторона отметила обеспокоенность тем, что Трамп опасается последствий напряженности между Пекином и Токио, которые могут разрушить достигнутое с Си Цзиньпином соглашения о закупке Китаем американской сельхозпродукции.

    Такаити ранее заявила о возможности участия Японии в военных действиях с союзниками в случае нападения Китая на Тайвань, что вызвало ответные экономические и дипломатические меры со стороны Пекина.

    Трамп подчеркнул значение мирных отношений с Китаем и отметил, что Пекин согласился увеличить закупки американских сельхозтоваров в обмен на сохранение мирного диалога. Официальный представитель Белого дома заявил, что «отношения между США и Китаем очень хороши и это выгодно для Японии, которая является нашим близким союзником».

    Ранее Такаити попыталась оправдаться за свои заявления, которые спровоцировали резкую критику со стороны Пекина. При этом она отказывалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване.

    Китайская сторона выражала протест японской из-за заявлений Такаити.

    Комментарии (5)
    27 ноября 2025, 03:31 • Новости дня
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР

    Tекст: Антон Антонов

    США останавливают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом американский президент не уточнил, о каких именно финансовых траншах или программах идет речь.

    Трамп также обвинил власти ЮАР в том, что они отказались передать председательство в G20 представителю посольства США, присутствовавшему на закрытии саммита.

    Он пояснил, что Южно-Африканская Республика не получит приглашения на следующий саммит «большой двадцатки», который планируется провести в 2026 году на территории Майами, штат Флорида. Трамп назвал ЮАР страной, недостойной членства в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал проведение саммита в ЮАР и заявил, что представители властей США не будут участвовать из-за, по его мнению, нарушений прав белого населения. Трамп также объявил о прекращении федерального финансирования ЮАР вследствие обвинений в конфискации земель у фермеров. Посол ЮАР Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата в США.

    Комментарии (6)
    27 ноября 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: США настигла карма за Афганистан

    Американист Дудаков: Теракт у Белого дома – это настигшая США карма за Афганистан

    Эксперт: США настигла карма за Афганистан
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Элиту США, которая очень долгое время была вовлечена в поддержку радикальных движений на территории Афганистана, настигла карма, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал стрельбу у Белого дома, которую устроило, как выразился Дональд Трамп, «животное» из «адской дыры на земле».

    «После бегства американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена приняла в США около 120 тыс. афганцев. Причем Белый дом не проводил оценки того, кто эти люди и есть ли у них интерес к экстремизму, радикальному исламизму. Было очевидным, что такая политика рано или поздно аукнется Америке. Так и произошло 26 ноября», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, элиту США, которая очень долгое время была вовлечена в поддержку самых разных движений на территории Афганистана, «настигла карма». «Американское руководство столкнулось со взлетом внутреннего терроризма после того, как гостеприимно разместило многих представителей радикальных групп у себя в стране», – пояснил собеседник, добавив, что речь идет не только об афганцах.

    Эксперт напомнил, что ранее в Штатах арестовали таджикских беженцев за то, что они попытались организовать теракт в Нью-Йорке. «Уровень террористической активности в Америке крайне высок. Масштабный теракт в духе 11 сентября может поставить всю страну на грань мощнейшего политического кризиса», – акцентировал Дудаков.

    Впрочем,  и нынешний инцидент со стрельбой у Белого дома приведет к последствиям для американской внутренней и международной политики, продолжил спикер. «Администрация Дональда Трампа продолжит закручивать гайки в сфере миграции. Я не исключаю, что многих афганских беженцев могут попытаться депортировать на родину», – допустил аналитик.

    «Кроме того, произошедшее ухудшит отношения Вашингтона и нынешних властей в Афганистане в лице «Талибана», – добавил политолог, напомнив угрозы Штатов в адрес Кабула о сокращении финансирования и выделения гуманитарной помощи. «Белый дом вполне может усилить поддержку Пакистана, который сейчас ведет противостояние с талибами в приграничной зоне – в том числе на территориях с редкоземельными металлами», – заметил спикер.

    «При этом вопрос возвращения американских войск в Афганистан – в том числе на базу в Баграме – пока остается открытым. Изоляционисты среди республиканцев относятся к этому крайне скептически. Мало ли, опять придется оттуда спешно уходить, прихватив с собой афганцев. А они затем вкупе с выходцами из других соседних стран начнут совершать теракты в США», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп назвал нападение на сотрудников нацгвардии возле Белого дома «актом зла, ненависти и террора». Об этом американский лидер заявил в своем видеообращении. Он пообещал, что виновный понесет самое суровое наказание. «Как президент США я полон решимости добиться, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило самую высокую цену», – сказал политик.

    Трамп рассказал, что подозреваемый в стрельбе приехал в Штаты в 2021 году из Афганистана – «адской дыры на земле». «Мы должны теперь проверить каждого иностранца, который прибыл в нашу страну из Афганистана при Джо Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, который не приносит пользы нашей стране», – заявил Трамп.

    По данным СМИ, нападавший – 29-летний уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал. Мужчина приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

    «Он прибыл в страну в сентябре 2021 года после десятилетней летней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения», – передает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого. Источники ABC News сообщили, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в прошлом году и получил его в 2025 году, уже при администрации Трампа.

    Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат получили ранения. Стрелявший также был ранен, его задержали. ФБР расследует произошедшее как возможный акт международного терроризма. Примечательно, что за день до инцидента, 25 ноября, президент США называл Вашингтон «абсолютно безопасным городом».

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп: Нацгвардейцы госпитализированы в критическом состоянии в Вашингтоне
    Трамп: Нацгвардейцы госпитализированы в критическом состоянии в Вашингтоне
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома, их состояние оценивается как критическое, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, пострадавшие нацгвардейцы находятся в разных больницах и на данный момент врачи оценивают их состояние как критическое, передает РИА «Новости».

    «Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену», – заявил Трамп. Он отметил, что стрелявший также получил серьезные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Полиция сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Белый дом переведен в режим изоляции.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    Трамп назвал глупой журналистку за вопрос о нападении афганца на нацгвардейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал журналистку глупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, совершившего вооруженное нападение на нацгвардейцев, сообщает Associated Press (AP).

    Президент США Дональд Трамп назвал журналистку Associated Press глупой из-за вопроса о нападении нацгвардейцев в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Инцидент произошел после прямой линии с военными базами: журналистка поинтересовалась, почему Трамп винит администрацию Байдена за то, что подозреваемый афганец оказался в стране. В ответ Трамп заявил: «Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек».

    Трамп заявил, что афганцы прибыли «на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», и обвинил в этом администрацию Байдена.

    Стрельба произошла днем в среду в сквере имени адмирала Дэвида Фаррагута, расположенного примерно в 300 м от Белого дома. Неизвестный мужчина открыл огонь по бойцам Нацгвардии, в результате чего получили ранения два нацгвардейца и сам нападавший. Все пострадавшие были госпитализированы, позднее одна из военнослужащих скончалась.

    Как сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подозреваемый прибыл на территорию США в 2021 году из Афганистана по программе для союзников Америки. Эта инициатива была реализована после вывода американских войск с территории Афганистана.

    Ранее два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения в результате стрельбы рядом с Белым домом.

    Подозреваемым в этом инциденте оказался гражданин Афганистана.

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф рассказал, что этот афганец ранее сотрудничал с американскими правительственными структурами, в том числе с ЦРУ, в Афганистане при президенте Джо Байдене.

    Дональд Трамп пообещал, что что «животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США», заплатит суровую цену.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп-младший: Критики Уиткоффа хотят срыва мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил против атак на спецпосланника Стива Уиткоффа на фоне подготовки его визита в Москву.

    Сын президента США Дональд Трамп-младший обратился к противникам специального посланника Стива Уиткоффа, подчеркнув в социальной сети X, что «почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы война продолжалась без конца. Хватит уже!», - цитирует Трампа-младшего РИА «Новости».

    Трамп-младший считает, что большинство противников Уиткоффа не имеют практического опыта заключения успешных сделок. По мнению сына президента США, именно эти критики пытаются сорвать работу по мирным договорам, затягивая конфликт.

    Комментарий Дональда Трампа-младшего появился на фоне подготовки визита Стива Уиткоффа в Москву. Эта поездка рассматривается как часть усилий по достижению мирных договорённостей на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что информации о точных датах встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом пока нет.

    Напомним, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ситуация с утечками конфиденциальных данных о телефонных переговорах по вопросам урегулирования ситуации на Украине недопустима.

    Уиткофф, комментируя инцидент, допустил, что утечка информации о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине могла произойти случайно.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Суд закрыл последнее дело против Трампа о вмешательстве в выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

    Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа, связанное с его якобы попытками вмешаться в президентские выборы 2020 года, передает РИА «Новости». Согласно опубликованному решению, суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков.

    «Поскольку обвинение ходатайствовало о признании недействительным иска для всех оставшихся ответчиков, суд удовлетворяет это ходатайство. Дело настоящим прекращается в полном объеме», – цитируется решение суда в сообщении агентства.

    Напомним, Трампу и еще 18 обвиняемым инкриминировались попытки изменить итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии «рэкетирскими» методами. Среди предъявленных обвинений значились попытки давления на чиновников с целью поиска дополнительных голосов, а также формирование альтернативного списка выборщиков. Позднее часть обвинений была снята, а теперь уголовное дело полностью прекращено.

    Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей в Москве
    Крупный пожар произошел на складе аккумуляторов ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане
    На Украине напомнили Зеленскому его обещание уйти вместе с Ермаком
    Песков назвал последствие коррупционных скандалов на Украине
    Кабмин утвердил поэтапную отмену скидки в системе для большегрузов «Платон»
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины призвали в ВСУ
    Объявлено о планах строительства в России дорог без ограничения скорости

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации