Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением
Госдепартамент США ввел новые правила для выдачи виз людям с заболеваниями
Американские власти утвердили инструкции для консульств, ограничивающие выдачу виз пациентам с диабетом, ожирением и другими хроническими болезнями.
Госдепартамент США утвердил новые рекомендации для выдачи виз, ограничивающие шансы на их получение у лиц с диабетом, ожирением и рядом других хронических заболеваний, передает ТАСС.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила: «На протяжении 100 лет политика Госдепартамента включала в себя право отказывать в визе заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков. Администрация президента Трампа наконец-то полностью реализует эту политику».
Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что новая политика ставит интересы граждан США на первое место, чтобы избежать дополнительных государственных расходов, связанных с обслуживанием иностранных граждан.
Как писала ранее The Washington Post, консульским службам направлены рекомендации учитывать наличие у заявителей не только диабета и ожирения, но и онкологических, сердечно-сосудистых, респираторных и других хронических заболеваний, анализируя возможные расходы на медпомощь. По словам неназванного сотрудника Госдепа, ведомство ищет новые способы сократить приток иностранцев или усложнить работу визовой системы.
Ранее американский президент неоднократно заявлял о намерении ужесточить миграционную политику. Он также подчеркивал, что собирается провести крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов.
Кроме того, власти США планируют изменить подход к приему беженцев, сосредоточив внимание на белых англоговорящих переселенцах из Европы и ЮАР, которым обещают льготные условия.