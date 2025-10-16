NYT: США запланировали изменить критерии приема беженцев в пользу белых

NYT сообщила о планах США принимать в основном белых беженцев из Европы и ЮАР

Tекст: Мария Иванова

Администрация президента США Дональда Трампа планирует изменить миграционную политику страны и сделать основной акцент на приеме беженцев из числа белого населения Европы и ЮАР, пишет The New York Times.

В распоряжении редакции оказались документы, которые свидетельствуют о намерении полностью пересмотреть существующую систему приема беженцев, ранее ориентированную на помощь наиболее уязвимым слоям населения, отмечает ТАСС.

Согласно новым планам, приоритет будет отдаваться преимущественно белым англоговорящим европейцам и жителям ЮАР, которые заявляют о преследованиях. Газета отмечает, что программа может затронуть и других коренных европейцев, в частности, сторонников «популистских партий» и тех, кто подвергся преследованиям за выражение своих взглядов, в том числе в интернете. The New York Times приводит в пример членов немецкой партии «Альтернатива для Германии», которые потенциально могут претендовать на статус беженца по этим критериям.

Планы реформы миграционной системы были представлены Белому дому представителями Госдепа и Министерства внутренней безопасности США еще в апреле и июле, однако окончательного согласования пока нет. В августе 2018 года Дональд Трамп заявлял, что в ЮАР идет конфискация земли и дискриминация белых фермеров, и поручил правительству разработать программу приема таких беженцев с предоставлением им земли и льготных кредитов в США.

Власти ЮАР, в свою очередь, отрицают наличие какой-либо дискриминации по расовому признаку в отношении белого населения страны. Новый курс США на приоритетную поддержку белых переселенцев вызывает бурные споры и критику как внутри страны, так и за ее пределами.

