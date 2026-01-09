Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Глава НАСА Айзекман заявил о решении вернуть экипаж Crew-11 на Землю
Новоназначенный глава НАСА Джаред Айзекман, дважды выходивший на орбиту в рамках частных миссий SpaceX, заявил, что принял решение вернуть группу из четырех астронавтов домой.
На брифинге в четверг, 8 января, Айзекман заявил, что его решение было продиктовано тем, что четыре члена экипажа должны отправиться на МКС в рамках миссии Crew-12 в ближайшие недели, и НАСА оценивает возможности ускорения этого срока, передает CNN.
Команда Crew-11 покинет космическую станцию в течение «нескольких дней», сказал Айзекман. НАСА сообщило о проблемах со здоровьем одного из астронавтов в среду, 7 января, объявив, что агентство отложит выход в открытый космос из-за этого.
Пострадавший член экипажа находится в стабильном состоянии, как ранее подтвердило НАСА, иных подробностей из-за конфиденциальности вопроса не сообщалось.
Доктор Джеймс Полк, главный специалист по здравоохранению НАСА, добавил, что астронавту было бы лучше пройти обследование на земле.
«На борту Международной космической станции у нас есть мощный набор медицинского оборудования. Но у нас нет всего необходимого оборудования, которое было бы, например, в отделении неотложной помощи, для полного обследования пациента. И в данном конкретном случае мы хотели бы завершить эту работу, и лучший способ завершить ее – на месте», – сказал он на пресс-конференции.
Возвращающаяся группа, в которую входят американские астронавты Майк Финке и Зена Кардман, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов, составляет экипаж NASA SpaceX-11. Ожидалось, что миссия завершится не ранее февраля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите. В январе 2026 года НАСА допустило досрочное завершение миссии Crew-11 из-за проблем у члена экипажа.