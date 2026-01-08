НАСА допустило досрочное завершение миссии Crew-11 из-за проблем у члена экипажа

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителей НАСА, «безопасное проведение наших миссий – наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11», передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о медицинской проблеме у одного из космонавтов, который в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Ранее НАСА выпустило пресс-релиз о переносе выхода экипажа в открытый космос, который был запланирован на четверг, из-за состояния здоровья члена Crew-11.

Как писала в начале августа газета ВЗГЛЯД, корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.

Между тем Роскосмос заявил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС.