«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
НАСА допустило досрочное завершение миссии Crew-11 из-за проблем у члена экипажа
НАСА рассматривает возможность досрочного завершения миссии Crew-11 на Международной космической станции из-за возникшей медицинской проблемы у одного из членов экипажа, сообщил специализированный портал Spaceflight Now со ссылкой на заявление ведомства.
По словам представителей НАСА, «безопасное проведение наших миссий – наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11», передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о медицинской проблеме у одного из космонавтов, который в настоящее время находится в стабильном состоянии.
Ранее НАСА выпустило пресс-релиз о переносе выхода экипажа в открытый космос, который был запланирован на четверг, из-за состояния здоровья члена Crew-11.
Как писала в начале августа газета ВЗГЛЯД, корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.
Между тем Роскосмос заявил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС.