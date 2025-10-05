Правоохранители в Чикаго открыли огонь во время рейда против нелегалов

Tекст: Антон Антонов

По словам Маклафлин, группа из десяти автомобилей окружила транспортные средства сотрудников федеральных правоохранительных органов. Агенты оказались заблокированы и были вынуждены покинуть свои машины. «Один из водителей, протаранивших автомобиль правоохранительных органов, был вооружен полуавтоматическим оружием», – приводит ее слова ТАСС.

В результате правоохранителям пришлось открыть огонь по вооруженной гражданке США, действуя в целях самообороны. Женщина после перестрелки самостоятельно доехала до больницы.

Представитель министерства подчеркнула, что никто из сотрудников федеральных силовых ведомств не пострадал. Согласно заявлению Маклафлин, местная полиция Чикаго не предоставила помощь федеральным агентам. Она отметила, что департамент полиции города покинул место происшествия и отказался участвовать в обеспечении безопасности района, где собралась большая толпа. Сейчас в этом районе проводится специальная операция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что может направить силы нацгвардии в Чикаго. За прошлые выходные в Чикаго пострадали почти 60 человек от уличной стрельбы.