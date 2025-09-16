Трамп велел привлечь нацгвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе

Tекст: Антон Антонов

В документе говорится, что Пентагон должен обратиться к губернатору Теннесси с просьбой о выделении национальной гвардии для поддержания правопорядка и оказания помощи местным правоохранителям, передает РИА «Новости».

В меморандуме также предусмотрено создание специального отдела для борьбы с преступностью. В борьбе с преступностью в крупнейшем городе штата Теннесси будут задействованы не только нацгвардия, но и ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба расследований министерства внутренней безопасности, Служба маршалов США, а также другие федеральные структуры и прокуроры.

По словам Трампа, силы нацгвардии вскоре могут быть применены и в Чикаго, а также в других городах, где есть проблемы с преступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 1 тыс. человек задержали в Вашингтоне после ввода Национальной гвардии. В столице США зафиксировали снижение числа преступлений.

При этом суд в Калифорнии признал незаконными действия Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили туда национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века.