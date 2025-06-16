Истребители перехватили самолет в бесполетной зоне во время саммита G7 в Канаде

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается: «NORAD пришлось задействовать авиацию после того, как частный самолет нарушил режим ограничений на полеты в воздушном пространстве Кананаскиса. Были предприняты многочисленные шаги, чтобы привлечь внимание пилота, который в итоге самостоятельно приземлился после установления с ним контакта», передает ТАСС.

Канадский телеканал CBC News сообщил, что для перехвата были направлены истребители CF-18 Hornet. После посадки пилота встретили сотрудники канадской полиции.

Бесполетные зоны над Кананаскисом и международным аэропортом Калгари действуют с 6.00 14 июня до 23.59 17 июня по местному времени из-за саммита G7. Мероприятие проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в Альберте.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде.