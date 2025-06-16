Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7

Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите G7 в Канаде

Tекст: Вера Басилая

Представитель Белого дома сообщил пресс-пулу американской администрации, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, Клаудией Шейнбаум и Марком Карни на саммите G7, передает ТАСС.

По словам чиновника, встречи состоятся на полях саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.

Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятиях форума лидеров стран «группы семи» – Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Ранее американские сенаторы заявили о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине.

Сенатор Алексей Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7.