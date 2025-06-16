В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7
Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите G7 в Канаде
Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде, заявил сотрудник Белого дома.
Представитель Белого дома сообщил пресс-пулу американской администрации, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, Клаудией Шейнбаум и Марком Карни на саммите G7, передает ТАСС.
По словам чиновника, встречи состоятся на полях саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.
Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятиях форума лидеров стран «группы семи» – Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
Ранее американские сенаторы заявили о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине.
Сенатор Алексей Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7.