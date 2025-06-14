Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ключевым вопросом, разделившим Европу и США, стал потолок цен на российскую нефть, который стал основным пунктом нового пакета санкций Евросоюза.

Пушков подчеркнул, что в администрации Трампа опасаются: ограничения могут привести к снижению поставок российской нефти на мировой рынок, в результате чего возрастут мировые цены. Он добавил, что дополнительную угрозу стабильности поставок создает конфликт между Израилем и Ираном, способный спровоцировать перебои с ближневосточной нефтью через Ормузский пролив.

Сенатор также отметил, что даже при таких рисках лидеры Евросоюза, руководствуясь антироссийскими настроениями, готовы действовать в ущерб себе, в то время как США занимают более прагматичную позицию.

По его мнению, политические разногласия сохраняются и из-за отличий во внешней политике Трампа и ЕС в отношении России. При этом Брюсселю не удается склонить Вашингтон к своей линии.

Ранее Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.