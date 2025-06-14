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    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 14:38 • Новости дня

    Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит «Большой семерки» в Канаде стал демонстрацией разъединения Запада, отметил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что ключевым вопросом, разделившим Европу и США, стал потолок цен на российскую нефть, который стал основным пунктом нового пакета санкций Евросоюза.

    Пушков подчеркнул, что в администрации Трампа опасаются: ограничения могут привести к снижению поставок российской нефти на мировой рынок, в результате чего возрастут мировые цены. Он добавил, что дополнительную угрозу стабильности поставок создает конфликт между Израилем и Ираном, способный спровоцировать перебои с ближневосточной нефтью через Ормузский пролив.

    Сенатор также отметил, что даже при таких рисках лидеры Евросоюза, руководствуясь антироссийскими настроениями, готовы действовать в ущерб себе, в то время как США занимают более прагматичную позицию.

    По его мнению, политические разногласия сохраняются и из-за отличий во внешней политике Трампа и ЕС в отношении России. При этом Брюсселю не удается склонить Вашингтон к своей линии.

    Ранее Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    12 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Американское дипломатическое представительство в Москве сообщило о скором завершении миссии посла США Линн Трейси. В Telegram-канале посольства опубликовано приглашение на специальный прямой эфир, который пройдет 13 июня в 18.30 по московскому времени.

    Во время трансляции зрителям предложено попрощаться с Линн Трейси, завершающей свою работу на посту главы американской дипмиссии.

    В сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    11 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    США подтвердили участие в «Интервидении»

    Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»

    США подтвердили участие в «Интервидении»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.

    Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».

    Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.

    Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    12 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих

    Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих, если те угрожают их безопасности.

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.

    В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».

    Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал решение президента Дональда Трампа направить Национальную гвардию на подавление протестов, связанных с рейдами ICE.

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату для предотвращения беспорядков и ущерба.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

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    12 июня 2025, 00:50 • Новости дня
    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме

    Посол Дарчиев: Трамп нашел время для личной встречи ко Дню России

    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу, церемония прошла в Белом доме.

    Дарчиев заявил, что способствовать улучшению взаимодействия России и США «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот», передает ТАСС.

    «Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Дарчиев рассказал, что встреча с президентом США была короткой, так как «церемония не предполагает разговора». Однако, по его словам, общение все равно получилось «очень конструктивным».

    «Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (России Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора», – сказал посол. Он заверил Трампа, что получил инструкции «сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений».

    Он считает, что Россия и США, будучи великими державами, «обречены на неконфронтационное мирное сосуществование». Дарчиев выразил готовность предпринять все необходимые усилия для того, чтобы отношения двух стран вернулись «к нормальности и здравому смыслу». Посол полагает, что у России и США «приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия».

    Ранее Дарчиев передал копии грамот исполняющей обязанности шефа протокола госдепартамента Эбигейл Джонс, передает

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. США одобрили назначение Дарчиева. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. Он отметил, что отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей.

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    12 июня 2025, 07:56 • Новости дня
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-служба Госдепа распространила письменное заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот поздравил россиян с Днем России.

    «От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», – приводит ТАСС слова Рубио.

    Рубио подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой с целью урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что достижение мира поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу в Белом доме. Он отметил, что Трамп «принял оригиналы верительных грамот именно накануне Дня России». Лидеры ряда стран направили президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.

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    11 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Венгрия и Словакия пригрозили заблокировать 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Евгения Караваева

    Будапешт и Братислава настаивают на исключениях для энергосектора и угрожают заблокировать 18-й пакет ограничений ЕС, предусматривающий запрет нефтепродуктов из российской нефти.

    Еврокомиссия вновь столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии в процессе утверждения 18-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. Новый пакет ограничительных мер предусматривает, среди прочего, запрет на поставки в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, даже если они импортируются из третьих стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо уже пригрозил заблокировать новые санкции, если Братислава не получит исключения для обеспечения собственной энергобезопасности.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан также заявил о возможном отказе поддержать ограничительные меры, если в них войдет полный запрет на банковские транзакции с основными российскими банками. Ранее ЕС ограничивал только доступ к системе SWIFT, однако альтернативные способы расчетов между банками России и Европы оставались возможными.

    По данным Politico, послы стран ЕС на следующей неделе планируют рассмотреть требования Венгрии и Словакии и обсудить возможные уступки этим странам. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью, комментируя ситуацию, выразила надежду, что удастся добиться единогласного одобрения нового пакета, «как это было со всеми предыдущими пакетами» санкций против России.

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    11 июня 2025, 23:56 • Новости дня
    Минфин США предупредил Конгресс о рисках в случае новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США «должны осознавать непреднамеренные последствия» возможного введения новых санкций против России, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Бессент заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России по-прежнему рассматривается. Он подчеркнул, что министерство готово принять необходимые меры для содействия «прочному и устойчивому миру» на Украине, передает РИА «Новости».

    Бессент напомнил, что действующие американские санкции и экспортный контроль в отношении России сохраняются и продолжают оказывать влияние. Он также отметил осведомленность о законопроекте, который готовится в Конгрессе США и предусматривает ужесточение ограничительных мер.

    «Я бы рекомендовал Конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», – сказал Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Однако Белый дом настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России.

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    12 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что не обсуждал с главой американского государства Дональдом Трампом тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

    Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

    «Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

    Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

    «Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

    Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

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    12 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал поздравление США разрывом с прошлой политикой

    Дмитриев заявил о знаковом изменении линии США в поздравлении России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    В своем Telegram-канале он отметил, что впервые с начала конфликта на Украине госдепартамент США поздравил Россию с национальным праздником.

    Рубио в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены поддержке российского народа в стремлении к светлому будущему и выразил надежду на конструктивное взаимодействие ради прочного мира между Москвой и Киевом.

    Дмитриев подчеркнул, что такое заявление означает «заметный поворот в политике США» после прихода к власти президента Дональда Трампа. По его словам, предыдущая администрация не направляла поздравлений с Днем России, а в 2024 году использовала эту дату для объявления нового пакета санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.

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    13 июня 2025, 05:49 • Новости дня
    Российскую ученую Петрову из Гарварда освободили под залог в США

    Российскую ученую Петрову освободили под залог в ожидании суда США

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученая и научный сотрудник Гарвардского университета российского происхождения Ксения Петрова была освобождена под залог из-под ареста в Бостоне по делу о контрабанде незадекларированных эмбрионов.

    Ученая из Гарвардского университета российского происхождения Ксения Петрова, задержанная иммиграционными властями США в феврале после возвращения из поездки во Францию, была освобожден под залог в четверг до суда по уголовному обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек, передает Reuters.

    «Федеральный мировой судья в Бостоне освободил Ксению Петрову, 30 лет, через две недели после того, как другой судья в Вермонте предоставил ей залог по ее текущему иммиграционному делу, придя к выводу, что ее незаконно задержали», – сказано в сообщении агентства.

    Мировой судья США Джудит Дейн во время слушаний в Бостоне постановила отпустить ученую под залог после того, как прокуроры отозвали более ранний запрос о задержании Петровой.

    «Я просто хочу поблагодарить всех за поддержку», – сказала Петрова в видеообращении у здания суда.

    Задержание Петровой произошло на фоне того, как администрация президента  Дональда Трампа усиливает депортации в рамках широкомасштабных мер по выполнению жесткой иммиграционной повестки.

    Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, была задержана в международном аэропорту Логан в Бостоне 16 февраля по возвращении из поездки во Францию.

    Прокуроры заявили, что сотрудники таможенной и пограничной службы США остановили Петрову после того, как в ее сумке были обнаружены эмбрионы лягушек.

    Петрова заявила, что ее начальник попросил ее привезти образцы эмбрионов лягушек для экспериментов. Но прокуроры заявили, что эмбрионы представляли собой биологический материал, который должен был быть заявлен на таможне и требовал разрешения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти обвинили исследователя из Гарварда Ксению Петрову в попытке незаконного ввоза в США неинфекционных эмбрионов лягушек и поместили ее в федеральную тюрьму.

    Окружной суд штата Вермонт в мае постановил, что решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской исследовательницы из Гарвардской медшколы Ксении Петровой незаконно.

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    12 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Черногория решила готовить украинских боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Черногорский парламент дал добро на участие в миссии Евросоюза в поддержку киевского режима (EUMAM Ukraine), в рамках которого планируется готовить военнослужащих ВСУ.

    За участие в миссии проголосовали 49 депутатов, трое воздержались, передает ТАСС.

    Глава минобороны Черногории Драган Крапович пояснял, что боевиков ВСУ будут готовить по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования.

    Он указывал, что 24 европейских государства уже направили инструкторов и личный состав для проведения программы.

    В ноябре Евросовет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине до ноября 2026 года.

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    13 июня 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Фон дер Ляйен: ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз перечислил на счета Украины еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, этот платеж увеличил общую сумму поддержки Киева со стороны Евросоюза с начала спецоперации на Украине до 150 млрд евро, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен заявила: «Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 млрд евро».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

    Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.

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    11 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Дании призвала не снижать военные бюджеты Европы

    Премьер Дании Фредериксен призвала не снижать военные бюджеты Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Европы нужно договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    В интервью Newsweek она подчеркнула, что уменьшение военных расходов после завершения холодной войны было ошибкой для многих европейских стран, передает РИА «Новости».

    Фредериксен заявила: «Было ошибкой то, что после окончания холодной войны мы уменьшили наши военные бюджеты в значительной части Европы... Возможно, одно из важнейших дел сейчас – договориться, что это больше никогда не повторится».

    По словам главы датского правительства, мир оказался на пороге новой эпохи, которую характеризует более высокий уровень неопределенности и опасности. Фредериксен добавила, что на сегодняшний день в мире наблюдается множество проблем, и «все движется в неправильном направлении».

    Напомним, суммарные оборонные расходы стран НАТО в этом году достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы пришлось на США.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта.

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    13 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Посол Парамонов рассказал, как Запад сделал Украину инструментом сдерживания

    Посол Парамонов: Страны Запада запустили «украинский проект» в 90-х и даже раньше

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов заявил о намерении Запада применять Украину для ослабления влияния России и вытеснения страны из мировой политики.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов на торжественном приеме по случаю Дня России осудил действия западных стран, отметив стратегию коллективного Запада по поддержанию геополитической гегемонии, которая реализуется через так называемый «украинский проект», передает ТАСС.

    «Одним из элементов стратегии коллективного Запада по поддержанию собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а, на самом деле, еще сразу после окончания Второй мировой войны «украинский проект». Он предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России»,  – сказал он.

    Парамонов добавил, что задача коллективного Запада  – разорвать политические, экономические, научные и культурно-гуманитарные контакты, налаженные за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы.

    Наиболее деструктивным и потенциально опасным дипломат назвал запущенный нынешним руководством Евросоюза и брюссельскими бюрократами во главе с Урсулой фон дер Ляйен долгосрочный курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией.

    «Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине», – подчеркнул российский посол.

    Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».

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    13 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года

    Совет ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года

    Tекст: Вера Басилая

    Меры временной защиты для беженцев с Украины, предоставляющие легальное пребывание, работу и соцподдержку, продлены в Евросоюзе до марта 2027 года, следует из заявления совета ЕС.

    Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года, передает ТАСС.

    В документе ЕС отдельно указывается, что если ситуация в зоне конфликта улучшится, Еврокомиссия должна быть готова к ускоренному возвращению беженцев на родину.

    Меры временной защиты были введены в марте 2022 года. Беженцы с Украины получили право на легальное пребывание в Евросоюзе, возможность учиться, работать, получать медицинскую помощь и социальные пособия без необходимости оформлять дополнительные документы.

    По данным на начало 2025 года, в странах ЕС проживают около 4,3 млн украинских беженцев.

    Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину.

    Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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