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Спасшим туристов в крымских пещерах спасателям вручили высшие награды республики
МЧС: Спасшим туристов в крымских пещерах сотрудникам вручили награды
В Крыму сотрудникам МЧС, обнаружившим и выведшим из пещер заблудившихся туристов, вручили высшие награды республики – ордена «За верность долгу» и медали «За мужество и доблесть».
Награждение спасателей состоялось в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС Крыма.
Высшей наградой республики, орденом «За верность долгу», награждены Александр Архипов, Владимир Карташов и Андрей Мелихов. Медали «За мужество и доблесть» получили Кирилл Владыкин, Александр Середа и Дмитрий Потехин.
В конце сентября в Красных пещерах в Симферопольском районе пропала группа из четырех туристов – трех мужчин и женщины. В поисковой операции, длившейся более 12 часов, участвовали две группы спасателей, которые обследовали маршруты со стороны пещер Красной и Голубиной. Медицинская помощь туристам не понадобилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов наградил шесть человек за спасение заблудившихся в пещере спелеологов.
Напомним, в конце прошлого месяца в Крыму завершилась спасательная операция по поиску туристов в Красных пещерах. Тогда пропавших в подземельях туристов нашли живыми.