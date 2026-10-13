Спасшим туристов в крымских пещерах спасателям вручили высшие награды республики

МЧС: Спасшим туристов в крымских пещерах сотрудникам вручили награды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Награждение спасателей состоялось в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС Крыма.

Высшей наградой республики, орденом «За верность долгу», награждены Александр Архипов, Владимир Карташов и Андрей Мелихов. Медали «За мужество и доблесть» получили Кирилл Владыкин, Александр Середа и Дмитрий Потехин.

В конце сентября в Красных пещерах в Симферопольском районе пропала группа из четырех туристов – трех мужчин и женщины. В поисковой операции, длившейся более 12 часов, участвовали две группы спасателей, которые обследовали маршруты со стороны пещер Красной и Голубиной. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов наградил шесть человек за спасение заблудившихся в пещере спелеологов.

Напомним, в конце прошлого месяца в Крыму завершилась спасательная операция по поиску туристов в Красных пещерах. Тогда пропавших в подземельях туристов нашли живыми.