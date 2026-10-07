Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Аксенов наградил шесть человек за спасение заблудившихся в пещере спелеологов
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» за спасение группы спелеологов-любителей в крымской пещере.
«Наградить орденом «За верность долгу» за особые заслуги при выполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные при проведении поисково-спасательных мероприятий и спасении людей», – цитирует РИА «Новости» указ на сайте крымского правительства.
Ордена удостоены Александр Архипов, Владимир Карташов и Андрей Мелихов. Кроме того, медалью «За мужество и доблесть» отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах. Пропавших нашли живыми.
В состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили трое мужчин и женщина.