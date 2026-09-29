Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Пропавших в крымской Красной пещере туристов нашли живыми
Спасатели нашли четырех пропавших в крымской Красной пещере путешественников, их состояние удовлетворительное, их выводят наружу, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
«Спасатели обнаружили четырех туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.
Ранее во вторник стало известно, что в районе Красной пещеры пропала группа туристов, после чего началась спасательная операция, в ходе которой в пещере был обнаружен обвал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили трое мужчин и женщина. Следственный комитет начал проверку по факту данного инцидента.