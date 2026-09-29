США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

Минфин США ввел новые санкции против Кубы

Tекст: Вера Басилая

Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.