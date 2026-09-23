Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров выступил с призывом вычеркнуть Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма в ходе встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте МИД.

«Отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран-спонсоров терроризма и осудил экстерриториальный характер вводимых против Острова Свободы односторонних ограничительных мер», – говорится в сообщении ведомства.

В мае 2026 года глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о непоколебимой солидарности России с правительством и народом Кубы.

В сентябре 2026 года кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья обвинил власти США в блокировке доставки гуманитарных грузов от ООН.