Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

Tекст: Валерия Городецкая

В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

«Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.