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Politico: США планируют ввести 90-дневный запрет на экспорт дизеля
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения трехмесячного моратория на вывоз дизельного топлива для снижения рекордных цен перед выборами, пишет Politico.
В США начали прорабатывать 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Необходимость таких мер вызвана резким ростом стоимости энергоносителей в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
«Администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива на 90 дней, несмотря на разногласия внутри самой администрации и с представителями нефтяной отрасли, стремясь сбить цены на энергоносители, которые оказывают давление на позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов», – сообщает издание.
Ожидается, что американский лидер может объявить о моратории до конца текущей недели. Возможные экономические последствия этого шага рассматриваются им как проблема декабря. Если меру утвердят, она станет первым ограничением на экспорт энергоресурсов из США с 2015 года.
Инициатива уже вызвала протесты нефтяников и раскол в правительстве. Против запрета выступают министры финансов, внутренних дел и энергетики. Глава Минэнерго Крис Райт предупредил, что переполненные хранилища вынудят заводы сократить переработку, спровоцировав рост цен на бензин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость дизельного топлива в США превысила отметку в 6,48 доллара за галлон.
Американист Малек Дудаков спрогнозировал масштабные последствия запрета экспорта для мирового рынка.
Экономист Игорь Юшков назвал подобное ограничение сильным ударом по доходам нефтяных компаний.