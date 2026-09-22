Белый дом сообщил о планах Трампа встретить Си Цзиньпина у трапа

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп лично встретит председателя КНР Си Цзиньпина на летном поле, что является нетипичным для него шагом, передает РИА «Новости».

Государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты продлится с 23 по 25 сентября.

«Да, президент будет встречать председателя Си, чего обычно не бывает. Это очень и очень редко», – подчеркнула Моника Кроули. Она также не исключила, что во время церемонии над главами государств пролетят американские военные самолеты.

Глава протокола напомнила, что во время прошлогоднего визита президента России Владимира Путина на аляскинский саммит Трамп также продемонстрировал строй истребителей F-35. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул стратегическую важность дипломатии на высшем уровне в отношениях двух стран.

По данным осведомленных источников агентства Рейтер, в ходе переговоров Си Цзиньпин планирует потребовать от американской стороны прекратить поставки вооружений Тайваню. В качестве ответного шага Пекин может предложить помощь в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайское внешнеполитическое ведомство анонсировало государственный визит лидера страны в Соединенные Штаты.

Американский президент подтвердил планы проведения переговоров в Белом доме 24 сентября.

Дональд Трамп пригласил китайского коллегу в Вашингтон во время майского визита в Пекин.