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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    7 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    5 комментариев
    22 сентября 2026, 11:31 • Новости дня

    Лавров заявил о начале информационной войны против России до начала СВО

    Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что масштабная информационная кампания Запада против Москвы стартовала задолго до специальной военной операции на Украине.

    «Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.

    Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об искусственном создании западными странами мифа о «российской угрозе».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против государства.

    Президент Владимир Путин объяснил начало спецоперации многолетним непризнанием Западом независимости страны.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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    21 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    @ Klaus Ohlenschlager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности присоединения Великобритании к формирующемуся альянсу Оттавы и Евросоюза на фоне глобальных изменений.

    Глава канадского финансового ведомства предложил по-новому взглянуть на партнерство государств и объединить усилия Оттавы, Лондона и Брюсселя. По его словам, Канада и Соединенное Королевство разделяют общие ценности, передает ТАСС.

    Политик назвал потенциальное объединение «альянсом будущего». Министр объяснил необходимость интеграции масштабными изменениями в мире и переменами в Соединенных Штатах, об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Президент США Дональд Трамп счел эту идею смехотворной и пригрозил Брюсселю серьезными торговыми пошлинами в случае враждебных шагов в отношении Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Еврокомиссия отказалась предлагать Соединенному Королевству ассоциированное членство.

    На прошлой неделе европейские политики осудили планы Брюсселя по интеграции с Оттавой.

    В начале месяца ЕС и Канада объединились для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

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    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

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    19 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Главком НАТО заявил о готовности альянса к войне на востоке

    Драгоне заявил о планах НАТО на случай кризисов на восточном фланге

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о разработке 4 тыс. страниц планов на случай кризисов на восточном фланге.

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке четырех тысяч страниц планов на случай кризисных ситуаций, передает. Документы охватывают сценарии от ограниченного вмешательства до применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, передает «Царьград».

    «Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовы», – подчеркнул Драгоне. Генерал объяснил, что такая подготовка является частью политики сдерживания. Потенциальный противник, по его мнению, столкнется с потерями, которые значительно превысят любые ожидаемые выгоды.

    Региональные оборонные стратегии разрабатываются с учетом решений саммита в Вильнюсе 2023 года. Пакет документов предусматривает развертывание до 300 тыс. военнослужащих в состоянии высокой готовности.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против России.

    Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о готовности плана перераспределения американских сил в Европе.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке блока к прямому военному конфликту с Москвой.

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    19 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Захарова обвинила НАТО в использовании Киева для попыток сорвать выборы в России
    Захарова обвинила НАТО в использовании Киева для попыток сорвать выборы в России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, используя Киев, пытается сорвать выборы в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью ИС «Вести» отметила, что Вооруженные силы Украины атакуют избирательные участки с помощью дронов и совершают теракты против руководителей участковых избирательных комиссий.

    «Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы», – заявила официальный представитель МИД.

    По ее словам, на Украине уже забыли, что такое свободное волеизъявление граждан, поскольку выборы там фактически отсутствуют. Захарова подчеркнула, что подобные действия киевских властей не вызывают удивления на фоне многолетнего отказа от демократических процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества председателя УИК Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    19 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    НАТО: Высший военный орган НАТО возглавит немецкий генерал

    НАТО: Генерал бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем Военного комитета НАТО и официально вступит в должность в июле 2027 года.

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО в июле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года», – сообщил действующий руководитель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    По словам Драгоне, начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса доверили Бройеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы состоялись в субботу на встрече начальников генштабов 32 стран НАТО в Копенгагене.

    Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Руководитель структуры избирается на трехлетний срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО заранее достигли неофициальной договоренности о назначении Карстена Бройера на этот пост.

    Накануне немецкий военачальник призвал граждан Германии готовиться к обороне государства.

    Ранее генеральный инспектор бундесвера признал превосходство России над Североатлантическим альянсом в вопросе наращивания военной мощи.

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    19 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Президент Латвии признал беззащитность Запада перед российскими беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад не успевает за развитием беспилотных технологий и в случае расширения конфликта не сможет отбивать российские атаки, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью газете The Guardian.

    Западные государства не успевают за стремительным развитием беспилотных технологий и могут столкнуться с трудностями в случае эскалации конфликта, передает Radio Sputnik.

    «Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противоракетная оборона имеют серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина сталкивается с этим. Вся Европа и НАТО сталкиваются с этим», – отметил президент Латвии в интервью The Guardian.

    Политик подчеркнул, что в случае прямого столкновения с Россией применение даже небольшого количества ракет вызовет серьезные затруднения у многих западных государств. Он также добавил, что технологические изменения происходят настолько быстро, что нынешние усилия по подготовке к боевым действиям могут потерять актуальность уже к середине 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий латвийской армией Каспарс Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотников.

    Военный допустил вероятность внезапного вооруженного конфликта из-за значительного запаса дронов у Москвы.

    Позже премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотных аппаратов.

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    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня
    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

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    21 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

    Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.

    «Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

    В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

    Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

    Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.

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    21 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Песков назвал НАТО неизменным инструментом конфронтации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс сохраняет свою изначальную природу и продолжает оставаться механизмом для разжигания конфликтов.

    Суть военного блока с годами совершенно не меняется, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля обратил внимание на истинное предназначение этой структуры на мировой арене.

    «В целом в сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации. Это и остается инструментом конфронтации», – сказал Дмитрий Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило о тяжелейшем кризисе внутри Североатлантического альянса.

    Перед июльским саммитом НАТО Дмитрий Песков отметил множество враждебных высказываний западных стран.

    Весной представитель Кремля назвал планы Финляндии по ввозу ядерного оружия проявлением прямой конфронтации.

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    21 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Захарова заявила о физическом давлении на выборах в странах НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в государствах Североатлантического альянса во время парламентских выборов.

    «Я вам хочу сказать как человек, видящий это все изнутри. То, что это, мне кажется, уже даже за пределом человеческих возможностей то, что было сделано. Ну, правда, вот это моя личная оценка. Потому что давление было нечеловеческое, давление было в странах натовских просто вплоть до физического», – сообщила Захарова эфире программы «Соловьев LIVE».

    По ее словам, информационный фон с помощью вбросов в социальных сетях достигает любого уголка мира. Дипломат подчеркнула, что сотрудники российских загранучреждений напрямую получали угрозы насилия и провокаций.

    Захарова уточнила, что дипломаты были готовы к провокациям и заранее проработали сценарии, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщала о потоке дезинформации и атаках дронов на участки для голосования. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. В ходе выборов было выявлено свыше 200 инфоповодов с попытками вмешательства в выборы.


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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ

    Сотни шведских священников внезапно выступили против одной из основ современной западной идеологии – однополых браков. И хотя это восстание похоже на бунт на коленях, перед нами, скорее всего, только первая ласточка. Почему в этой стране все больше растет сопротивление ЛГБТ-пропаганде? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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