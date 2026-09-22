Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров заявил о начале информационной войны против России до начала СВО
Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что масштабная информационная кампания Запада против Москвы стартовала задолго до специальной военной операции на Украине.
«Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».
По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.
Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об искусственном создании западными странами мифа о «российской угрозе».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против государства.
Президент Владимир Путин объяснил начало спецоперации многолетним непризнанием Западом независимости страны.