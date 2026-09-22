Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО

Tекст: Вера Басилая

«Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.

Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.

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