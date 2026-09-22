Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров заявил об отсутствии ответа Британии по делу Скрипалей
Лавров: Британия оставила без ответа запросы России по делу Скрипалей
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва до сих пор не получила ответа от британских властей по инциденту в Солсбери.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва так и не дождалась реакции на многочисленные официальные запросы Следственного комитета и Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».
Выступая на форуме «Диалог о фейках», он напомнил об информационной провокации против России, связанной с обвинениями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
«Мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылками на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане», – отметил министр в своем выступлении.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон фактически взял российских граждан в заложники.
Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в случившемся Россию, заявив об использовании вещества «Новичок».
Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Российский МИД неоднократно направлял дипломатические ноты с требованием предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, а также предлагал провести совместное расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года посольство России в Великобритании отвергло обвинения в причастности Москвы к покушению на Сергея Скрипаля.
Британская сторона передала Москве ноту об отказе Юлии Скрипаль от консульского содействия.
Посольство России в Великобритании заявляло, что после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы, что и у других стран была возможность производства «Новичка».