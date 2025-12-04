Посол России Келин вызван в МИД Британии из-за «Новичка» в Солсбери

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД Британии вызвал посла России Андрея Келина после публикации итогов расследования по обстоятельствам смерти британки Дон Стерджес, передает ТАСС. В Форин-офисе заявили, что требуют объяснений относительно «враждебной деятельности» России против Британии.

Опираясь на доклад публичного расследования, британские власти утверждают, что Стерджес стала случайной жертвой инцидента с применением «Новичка» в Солсбери, где произошло покушение на Сергея Скрипаля.

В документе говорится, что «моральная ответственность» за отравление Стерджес возлагается на руководство России, а в случае с экс-полковником ГРУ Скрипалем в докладе указывается на прямое обвинение в адрес Москвы.

Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их политизированными. В российском посольстве подчеркивали, что не доверяют результатам расследования по причине его политической подоплеки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявляла, что в городе Солсбери в марте 2018 года якобы были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Посольство России в Британии указывало, что доказательств причастности Москвы к этому инциденту представлено не было.

30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в Эймсбери из-за отравления. Стерджес 8 июля скончалась в больнице, а в Скотланд-Ярде заявили, что пара из Эймсбери якобы была отравлена тем же веществом, что и Скрипали.

В феврале Россия уже упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях.

А посол России в Британии Андрей Келин уже не раз отвергал обвинения в причастности России к покушению на Сергея Скрипаля и гибели британки Дон Стерджес. Он также отмечал, что британские спецслужбы стараются отвлечь внимание от событий на Украине, обвиняя Россию в якобы диверсиях.



