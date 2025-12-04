Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Посол России вызван в МИД Британии из-за «Новичка» в Солсбери
Российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Британии после публикации расследования о смерти Дон Стерджес и обвинений во «враждебной деятельности».
МИД Британии вызвал посла России Андрея Келина после публикации итогов расследования по обстоятельствам смерти британки Дон Стерджес, передает ТАСС. В Форин-офисе заявили, что требуют объяснений относительно «враждебной деятельности» России против Британии.
Опираясь на доклад публичного расследования, британские власти утверждают, что Стерджес стала случайной жертвой инцидента с применением «Новичка» в Солсбери, где произошло покушение на Сергея Скрипаля.
В документе говорится, что «моральная ответственность» за отравление Стерджес возлагается на руководство России, а в случае с экс-полковником ГРУ Скрипалем в докладе указывается на прямое обвинение в адрес Москвы.
Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их политизированными. В российском посольстве подчеркивали, что не доверяют результатам расследования по причине его политической подоплеки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявляла, что в городе Солсбери в марте 2018 года якобы были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Посольство России в Британии указывало, что доказательств причастности Москвы к этому инциденту представлено не было.
30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в Эймсбери из-за отравления. Стерджес 8 июля скончалась в больнице, а в Скотланд-Ярде заявили, что пара из Эймсбери якобы была отравлена тем же веществом, что и Скрипали.
В феврале Россия уже упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях.
А посол России в Британии Андрей Келин уже не раз отвергал обвинения в причастности России к покушению на Сергея Скрипаля и гибели британки Дон Стерджес. Он также отмечал, что британские спецслужбы стараются отвлечь внимание от событий на Украине, обвиняя Россию в якобы диверсиях.