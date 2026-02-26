Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Президент ВЭФ ушел в отставку после скандала с Эпштейном
Бёрге Бренде объявил об уходе с должности руководителя организации после обнародования сведений о его контактах со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, передает Reuters.
Ранее функционер на фоне появления его имени в судебных документах подтвердил, что встречался с американцем в формальной обстановке, но не знал о криминале, передает РИА «Новости».
Из материалов Минюста США следует, что мужчины обменивались электронными письмами и один раз вместе обедали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после публикации документов об общении Берге Бренде с Джеффри Эпштейном.
Король Великобритании Карл III ранее выразил готовность содействовать расследованию дела против своего брата принца Эндрю.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника Мирослава Лайчака из-за упоминания его имени в досье финансиста.