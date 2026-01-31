Премьер Словакии принял отставку советника из-за упоминания в досье Эпштейна

Фицо принял отставку советника Лайчака после упоминания в досье Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, бывшего министра иностранных дел Мирослава Лайчака, который фигурирует в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости».

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Фицо отметил: «Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества».

Имя Лайчака ранее обнаруживалось в документах по делу Эпштейна, что в ноябре 2025 года освещало издание Euractiv.

В материалах отмечалось, что Эпштейн несколько раз упоминал Лайчака и характеризовал его как человека с «международным влиянием». Также утверждалось, что в 2019 году финансист называл Лайчака своим другом, представляя его неизвестным контактам.

В связи с этими публикациями вице-спикер парламента и лидер правящей Словацкой национальной партии Андрей Данко требовал у Фицо убрать Лайчака с поста советника. В материалах по делу Эпштейна также содержится интерес к политической ситуации в Словакии, включая обсуждение отставки Фицо в 2018 году и президентских выборов 2019 года, на которых Эпштейн заявлял, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой», чем победившая Зузана Чапутова.

Фицо ранее называл Лайчака «замечательным дипломатом с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами». Однако после новых публикаций словацких СМИ о повторном упоминании Лайчака в материалах по делу Эпштейна премьер принял его отставку.

Напомним, накануне Министерство юстиции США опубликовало новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В этих материалах, в частности, присутствуют обвинения в адрес президента США Дональда Трампа, которые Министерство юстиции США назвало «ложными».

В документах также раскрыта переписка Илона Маска с Джеффри Эпштейном о «самой безумной вечеринке».