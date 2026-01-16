Noble Capital RSD требует взыскать с России долги по облигациям времен империи

Tекст: Катерина Туманова

«Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.