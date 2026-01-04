Группировка «Вулкан» взяла ответственность за поджог в Берлине

Tекст: Вера Басилая

По данным Bild, леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, в результате которого без электричества остались около 50 тыс. домохозяйств в Берлине, передает ТАСС.

Сообщается, что злоумышленники направили соответствующее письмо в полицию города, где открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах.

Полиция Берлина сейчас проверяет подлинность полученного послания. За расследование случившегося взялся отдел по вопросам госбезопасности. По данным Bild, инициаторы акции заявляют, что хотели «обесточить власть имущих» и выступают против «имперского образа жизни».

Группировка «Вулкан» известна своими диверсиями в Берлине и Бранденбурге уже на протяжении 14 лет. Напомним, что инцидент произошел в минувшую субботу: в результате пожара на кабельном мосту без света остались не только жилые дома, но и 2 тыс. торговых точек.

Энергоснабжение удалось восстановить лишь в 7 тыс. из 50 тыс. пострадавших домохозяйств. Полиция изначально отрабатывала версию умышленного поджога.

Профсоюз полиции Берлина потребовал ввести полный запрет на пиротехнику.

В Берлине в новогоднюю ночь полиция задержала около 430 человек.