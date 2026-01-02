Профсоюз полиции Берлина потребовал ввести полный запрет на пиротехнику

Tекст: Вера Басилая

Профсоюз полиции Берлина обратился с требованием запретить продажу пиротехники частным лицам в Германии, передает РИА «Новости».

Представитель профсоюза Бенджамин Йендро в эфире радиостанции Rbb Inforadio заявил: «Нам нужен запрет на пиротехнику для частного использования… Иначе в следующем году мы снова будем говорить о серьезных беспорядках». Его слова прозвучали на фоне беспорядков и нападений на полицейских в новогоднюю ночь в Берлине и других городах.

Йендро подчеркнул, что ситуация в нынешнюю новогоднюю ночь хоть и была спокойнее, чем годом ранее, однако по-прежнему далека от нормальной. Представитель профсоюза отметил многочисленные нападения на полицию с использованием петард и ракет, а также поджоги и пожары.

По данным полиции Берлина, за ночь с 31 декабря на 1 января было задержано 430 человек. В общей сложности пострадали 35 сотрудников правоохранительных органов, из них 22 – вследствие атак пиротехникой. Двое полицейских были госпитализированы. Особенно тяжелая ситуация наблюдалась в районе Моабит, где толпа до 500 человек атаковала полицейских и устраивала поджоги.

В других городах страны также зафиксированы уличные волнения и поджоги. В Гамбурге фейерверки запускали в сторону домов и полицейских, что потребовало срочного вмешательства сил правопорядка. В Лейпциге на улицах района Конневиц неизвестные строили баррикады из мусорных баков, поджигали их, а также бросали в полицейских бутылки и камни.

Профсоюз полиции уже инициировал петицию о запрете фейерверков, которую на сегодняшний день поддержали более 3 млн человек. Однако на встрече министров внутренних дел Германии и земель в декабре единого решения по этому вопросу достигнуто не было.

Ранее в Берлине в новогоднюю ночь полиция задержала около 430 человек.

Во Франции в новогоднюю ночь злоумышленники сожгли более 800 автомобилей.

В Брюсселе банды устроили массовые беспорядки и атаковали полицейских.