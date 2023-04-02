В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский

В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.

Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.

По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.

Ранее Свердловский районный суд Костромы постановил поместить под стражу директора ООО «Империя», занимавшуюся организацией работы кафе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 человек.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.