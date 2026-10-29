Мурашко пообещал включить вакцину от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году

Мурашко сообщил о включении вакцины от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

В следующем году препарат от вируса папилломы человека станет доступен для граждан и начнет распределяться по регионам страны, передает РИА «Новости».

«Мы будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. Со следующего года российский препарат будет доступен и будет, соответственно, поступать в регионы», – сказал Мурашко.

Соответствующее заявление министр сделал во время сессии «Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития» на полях экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о высоком спросе на российские технологии мобильной медицины в Африке.

В понедельник президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

Ранее Михаил Мурашко заявил о планах включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь в 2027 году.