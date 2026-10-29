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«Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы
Во время планового выполнения задач погибли два военных летчика из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».
Полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов погибли 21 октября в ходе выполнения плановых задач, указала группа в своем Telegram-канале.
«Каждая строчка этого текста дается очень непросто, как непросто проходят и все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю: полковника Олега Ивановича Ерофеева и подполковника Владимира Геннадьевича Кочетова», – заявили в «Русских витязях».
Представители авиационной группы отметили, что в день трагедии стояла отличная погода, а экипажи готовились к полетам по плану. Они напомнили о высоких рисках профессии военного летчика и выразили благодарность погибшим товарищам за их преданность и вклад в общее дело.
Ранее в Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж воздушного судна успел катапультироваться.