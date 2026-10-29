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Нидерландский корабль Den Helder заявлен флагманом военно-морской группы НАТО
Корабль ВМС Нидерландов заявлен флагманом военно-морской группы НАТО
Корабль боевого обеспечения ВМС Нидерландов Zr. Ms. Den Helder 31 октября выйдет в море в качестве флагмана 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, сообщило министерство обороны королевства.
Соединение будет патрулировать Северное и Балтийское моря, а также Атлантический океан в пределах зоны действия Североатлантического договора, передает ТАСС.
В задачи группы входит охрана и защита критически важной подводной инфраструктуры НАТО, включая кабели передачи данных и газопроводы. Кроме того, соединение будет противодействовать якобы существующей «российской угрозе» в северных водах.
На борту нидерландского корабля разместят французский штаб, который будет командовать группой. В состав соединения также войдут три французских военных корабля и по одному кораблю ВМС Дании, Канады, Португалии и ФРГ.
Помимо выполнения функций флагмана, Zr. Ms. Den Helder будет обеспечивать другие корабли группы топливом, боеприпасами, продовольствием и водой. Участники соединения проведут совместные учения для поддержания боеготовности. Ожидается, что корабль вернется в порт базирования Ден-Хелдер примерно через два месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Финляндии сообщили о проведении учений НАТО Freezing Winds 25 в Балтийском море.
Ранее Польша решила присоединиться к миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря четырьмя кораблями. До этого корабли НАТО окружили китайское судно Yi Peng 3 в Балтийском море из-за подозрений в порче подводных кабелей.